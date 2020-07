Caldo africano

L’unico non primo allenatore della serie A, per scelta, il signor Gotti, prosegue la sua navigazione verso le acque territoriali più tranquille, dopo aver gestito l’ammutinamento della sua Udinese in modo saggio. La ciurma cosmopolita friulana, col passare delle giornate, si è ricompattata, trovando una sua identità di gruppo. Nelle ultime gare, ha raccolto una serie di risultati, riuscendo a ovviare con la forza delle idee calcistiche del suo tecnico alle emergenza dovute agli infortuni.L’incrocio col peschereccio estense è stato triste. Un’imbarcazione diretta verso il porto sicuro, l’altra invece sempre più nei marosi. Correnti uguali ed opposte, sulle onde anomale della mente. La Spal ha infatti staccato la spina. Non riesce più a reagire. Di Biagio ha prodotto diverse variazioni sui temi di Semplici, ma i ferraresi hanno ricevuto il colpo di grazia dalla (disgraziata solo nel risultato) rimona patita dal Milan. Vincere quell’incrocio, importante e significativo, avrebbe forse dato la forza per provarci. Invece no. Anche Udine ha subito una rimonta analoga, col Genoa, ma Gotti ha gridato “terra!”. Abbastanza per sapere che la rotta giusta non era stata perduta.

Al fischio d’avvio di Chiffi, c’è una Spal col morale sotto i tacchetti e un’Udinese che è cresciuta molto e vuole subito riprendersi quei due punti perduti in casa col Genoa nell’ultimo rocambolesco match. Le motivazioni per fare ci sono tutte. ma tra il dire e il fare c’è di mezzo il caldo africano di questo posticipo alle sette di sera, vicini ai trenta gradi, umidità alta. Quello che certo non arma lo spirito, insomma. Soprattutto per gli emiliani, scivolati di recente all’ultimo gradino.

Si parte al piccolo trotto, comprensibile. Eppure qualcosa dice che i presentimenti non sono campati in area. L’energia mentale, già: è il carburante essenziale. La Spal è in riserva. E l’Udinese prova subito ad approfittarne, anche senza volere troppo.La prima manovra, ed ecco Okaka disinnescato al momento del tiro davanti a Letica da Bonifazi che rimedia a una distrazione. Poi al 7′ De Paul dal fondo e Lasagna sotto misura salta ma alza la mira di testa, incredibilmente. La replica è lenta, è molle, Nuytinck poi è uno scoglio frangiflutti.

Poco dopo un quarto d’ora… superfluo, ecco il gol.

Un copione già visto

Vista e rivista la volata di Stryger Larsen: ma ancora efficace. Va al cross, la difesa non brilla per reattività, il pallone viene respinto corto sui piedi del peggior cliente possibile. De Paul. Controllo in corsa e tiro fondato nell’angolino: uno a zero. La reazione tarda a venire, c’è caldo, forse il piano partita di Di Biagio è quello di lasciare fare e controllare, per accelerare più avanti.

Okaka offre il bis

Ma la scelta conservativa non premia perché al 35′ il raddoppio è servito. Azione di rimessa dei friulani che d’improvviso corrono. De Paul, tanto per cambiare, lancia la carica come fosse un “nordista” dei film western. Ila cavalleria lo segue e quando l’argentino cerca la porta trovando una deviazione, Okaka si inserisce di slancio – stavolta di piede e non di testa come nel suo ultimo gol in campionato (a Bologna) insaccando di controbalzo con pregevole giocata. Zero a due. La Spal ha un solo impeto di reazione allo scoccare del 45′ quando Sala viene liberato in area e cerca il primo palo. Musso ribatte a pugni sull’accorrente Murgia il cui diagonale viene deviato da un difensore.

Il dessert di Kevin

Nella ripresa non cambia niente. L’Udinese gestisce la reazione estense senza troppe sofferenze difensive, Musso vede diverse conclusioni avversarie passare vicino ai suoi pali ma non deve mai intervenire severamente. Al contrario Ketica deve capitolare di nuovo, anche il dessert viene con la specialità della casa friulana, correre negli spazi in contropiede. Lasagna, a un certo punto quasi sparito dal match, taglia il mapo per ricevere un sublime suggerimento di Fofana, salta il portiere croato in disperata uscita e da posizione angolatissima trova il modo di ijnfilare il tre a zero.

SPAL(4-4-1-1): Letica – Sala, Vicari, Bonifazi, Felipe – Murgia (18′ st Strefezza), Missiroli (1′ st Dabo), Valdifiori, D’Alessandro (27′ st Reca); Castro (27′ st Floccari); Petagna (39′ st Cerri). All. Di Biagio.

UDINESE (3-5-2): Musso – De Maio (32′ st Samir), Nuytinck, Becao – Stryger Larsen, De Paul, Walace, Fofana (46′ st Ballarini), Zeegelaar (31′ st Ter Avest); Lasagna (37′ st Nestorovski), Okaka (37′ st Teodorczyk). All. Gotti 6.5.

ARBITRO: Chiffi di Padova 6.

RETI: 18′ pt De Paul, 35′ pt Okaka, 36′ st Lasagna.

NOTE: serata serena, terreno di gioco in buone condizioni. Nessun ammonito. Angoli: 9-1. Recupero: 2′ pt, 4′ st.