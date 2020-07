Torino a trazione anteriore

– Bastava un pareggio al Torino per festeggiare la salvezza e con l’1-1 di Ferrara i granata scacciano definitivamente l’incubo della retrocessione. La svolta si era già consumata nel pomeriggio, grazie al successo del Bologna ai danni del Lecce. Un risultato che consente al Toro di scendere in campo con la giusta tranquillità, alla ricerca di quel punticino utile ad archiviare con un sospiro di sollievo una stagione partita con ben altri auspici, ma che con il passare delle giornate stava prendendo una brutta piega.

Di Biagio deve fare a meno dello squalificato Bonifazi e in mediana preferisce Murgia a D’Alessandro. Longo sceglie uno schieramento a trazione anteriore con Berenguer, Verdi, Zaza e Belotti in campo contemporaneamente. Il Torino inizia con piglio deciso e prova subito a mettere alle corde la Spal. A parte una girata pericolosa di Zaza al 25′, che termina fuori, la supremazia granata si rivela piuttosto sterile, con gli ospiti incapaci di pungere sotto porta.



Poche occasioni nel primo tempo

Approfittando del cooling break, gli estensi riescono a riordinare le idee e alzano il baricentro, proponendosi con maggiore intraprendenza nella metà campo avversaria. Al 34′ Cionek non sfrutta bene un ottimo assist di Petagna e calcia alto da buona posizione. La risposta del Torino è affidata a Belotti, il cui tiro viene corretto in angolo da una provvidenziale deviazione della difesa spallina. Nel finale di primo tempo la sfida si incattivisce e fioccano una serie di cartellini gialli che contribuiscono a rendere ancora più blando il ritmo.



La cronaca della gara

Granata avanti con un capolavoro di Verdi

Nella ripresa i granata attaccano con maggiore incisività e al 52′ Thiam respinge sul palo una conclusione dalla distanza di Verdi, senza che Belotti riesca a correggere in rete il tap-in da distanza ravvicinata. E’ il preludio al vantaggio ospite, che si concretizza al 57′ con uno splendido sinistro a giro di Verdi, indirizzato all’incrocio. Sbloccato il risultato, il Toro sembra avere spazio per chiudere i conti in contropiede ma il raddoppio non arriva.



D’Alessandro evita il settimo ko di fila alla Spal

La Spal, animata da un sussulto d’orgoglio, si spinge in avanti e, dopo aver reclamato il rigore per un contatto tra Nkoulou e D’Alessandro, trova il pareggio all’80’. Meité perde palla a centrocampo e Dabo verticalizza immediatamente per D’Alessandro, il cui diagonale trafigge Sirigu. I ferraresi chiudono in avanti, costringendo il Torino a difendere il prezioso pari. Alla fine l’1-1 accontenta tutti: la Spal evita il settimo ko consecutivo, i granata festeggiano la salvezza.



Spal-Torino 1-1 (0-0)

Spal (4-3-3): Thiam; Cionek, Salamon, Vicari, Fares (14′ st Iskra); Dabo, Missiroli, Murgia; Strefezza (39′ st Horvath), Petagna, Di Francesco (14′ st D’Alessandro). In panchina: Letica, Meneghetti, Valdifiori, Valoti, Felipe, Tomovic, Kryeziu, Cuellar, Tunjov. All. Di Biagio.

Torino (3-4-1-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Berenguer, Meité, Rincon (21′ st Lukic), Ansaldi; Verdi (40′ st Edera); Zaza, Belotti. In panchina: Ujkani, Rosati, Lyanco, Singo, Millico, Ghazoini, Djidji, Aina, Celesia, Adopo. All. Longo.

Reti: 12′ st Verdi, 34′ st D’Alessandro.

Arbitro: Abisso di Palermo.

Note – Serata serena, terreno di gioco in buone condizioni. Ammoniti: Cionek, Ansaldi, Salamon, Belotti, Rincon. Angoli: 0-10. Recupero: 3′; 4′.