Una testa di maiale mozzata, a metà tra insulto e minaccia, davanti al centro sportivo. La retrocessione della Spal ha scatenato i peggiori istinti dei suoi tifosi, che manifestato in maniera decisamente rumorosa. Il gruppo meno disposto aldialogo dei tifosi ferraresi ha esposto davanti al centro di allenamento della formazione allenata da Di Biagio uno striscione decisamente eloquente: “Via i porci da Ferrara”. Accompagnato, in evidente richiamo, dalla testa di maiale mozzata lasciata davanti ai cancelli del “G.B. Fabbri”. Un elemento che ha offeso molti e portato la presidentessa del Centro Coordinamento Spal Club Valentina Ferozzi a denunciare via social l’accaduto: “Le proteste si possono anche fare ma c’è modo e modo. Non so chi sia stato a mettere lo striscione presso il Centro Sportivo G.B Fabbri, ma mettere la testa decapitata di un povero suino lo trovo veramente di cattivo gusto e di sicuro non fa onore alla nostra tifoseria che merita di meglio per come si è sempre comportata”.