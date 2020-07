Liga e salgono a 79 punti, momentaneamente di nuovo in scia al Real Madrid capolista, impegnato lunedì sera a Granada nella gara che chiuderà il programma del terzultimo atto del campionato spagnolo. I padroni di casa, invece, restano fermi in quattordicesima posizione e rischiano di essere agganciati dall’Eibar.

Vidal spinge i blaugrana, Arthur non convocato

– Il Barcellona non molla la presa. Grazie a una rete di Vidal al quarto d’ora del primo tempo gli azulgrana s’impongono per 1-0 a Valladolid nel match valevole per la 36esima giornata della

Senza Arthur, non convocato da Quique Setien (dopo la firma con i bianconeri il calciatore brasiliano non ha trovato più spazio nella formazione catalana) il Barcellona trova il gol partita con una conclusione che bacia il palo di Arturo Vidal (8° centro in campionato per il cileno), servito da Leo Messi, al suo ventesimo assist stagionale. Nel secondo tempo, però, cala la formazione blaugrana e viene fuori il Valladolid, sfiorando pure il pareggio con un colpo di testa di Unal sul quale si supera Ter Stegen.

Osasuna rimonta, Celta ko nel recupero

Nella gara che aveva aperto il turno l’Osasuna piega in rimonta la resistenza del Celta Vigo nel recupero: al 92′ Josè Manuel Arnaiz trova la rete del 2-1 dopo che gli ospiti erano passati in vantaggio al 10′ con Mina e per i padroni di casa aveva pareggiato a metà del primo tempo Enric Gallego. Restano dunque quattro i punti di distanza del Celta dal Maiorca, terzultimo e domenica impegnato contro il Siviglia a caccia della Champions.