Liga si sono imposti di misura sull’Espanyol, condannando i cugini catalani (nella massima serie dal 1994) all’aritmetica retrocessione in Segunda Division. Decisiva la rete di Suarez, all’11’ del secondo tempo, su invenzione di Griezmann, che libera il compagno uruguaiano con uno splendido assist con il tacco. Un inizio di ripresa letteralmente scoppiettante se è vero che prima della rete del Pistolero ci sono state due espulsioni dirette, entrambe su segnalazione del Var: al 50′ rosso per il baby talento Ansu Fati, entrato nell’intervallo, poi tre minuti dopo è stata la volta di Pau Lozano, a ristabilire la parità numerica in campo. Da segnalare anche un salvataggio sulla linea di Piqué al 77′, a negare l’1-1 all’Espanyol. Grazie a questo successo la squadra guidata da

Piquè arriva al Camp Nou in bicicletta

– Vincere il derby per tenere il passo del Real Madrid capolista era l’imperativo del Barcellona. Missione compiuta per Leo Messi e compagni, che nella gara valida per la 35esima giornata dellaQuique Sétiénsale a 76 punti, uno in meno punto del Real di Zidane, impegnato venerdì sera sul terreno dell’Alaves nel match che chiuderà il programma del turno.

Il derby catalano ha avuto anche un curioso prologo a sorpresa, visto che Gerard Piqué ha approfittato delle norme sul protocollo per l’arrivo allo stadio dei calciatori per recarsi da solo al Camp Nou in sella alla sua bicicletta. Cappellino all’indietro, look da skater e auricolari, il difensore azulgrana ha lasciato di sasso steward, fotografi e addetti ai lavori presenti all’ingresso di uno dei tunnel che portano all’impianto, con sorrisi tra gli spettatori dopo l’inaspettato passaggio del calciatore a tutta velocità, sfrecciato in curva prima di sparire nel sottopassaggio. La scena di Piqué sulle due ruote è subito diventata virale sui social.

?? “Lleva, llévame en tu bicicleta.

Villarreal vince testa a testa Europa con Getafe

Intanto il Villarreal consolida il quinto posto (57 punti, a -3 dal Siviglia) grazie alla vittoria nel confronto diretto con il Getafe. Gli uomini di Javi Calleja, al sesto successo in otto gare disputate dalla ripresa del torneo, passano per 3-1 in trasferta grazie ai due rigori siglati da Santi Cazorla, al 66′ e all’86’, prima del definitivo sigillo di Ruben Pena. Inutile ai fini del risultato il gol di Hugo Duro per il provvisorio 1-1 del Getafe, che rimane in zona Europa League, in sesta posizione (53) e con 2 punti di margine sulla Real Sociedad, in campo venerdì in casa contro il Granada. Agevole invece la vittoria per 3-0 del Betis sull’Osasuna con i gol di Rodriguez, Pedraza e Alena: con questa affermazione la squadra di Siviglia si porta a 41 punti, con 12 lunghezze di vantaggio sulla terzultima (il Maiorca, opposto al Levante giovedì sera quando si giocano anche Eibar-Leganes e Athletic Bilbao-Siviglia), mentre l’Osasuna è in posizione ancor più tranquilla, a quota 45.