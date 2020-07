Manita Barcellona, Messi ancora ‘Pichichi’

– Rallenta proprio all’ultimo ostacolo il Real Madrid, al quale non riesce l’en plein di successi dalla ripartenza post coronavirus. I blancos, incoronati campioni giovedì, nel 38esimo e ultimo turno della Liga si sono visti imporre il pareggio (2-2) sul campo del Leganés interrompendo così la serie di 10 vittorie in 10 partite dalla ripresa della competizione l’11 giugno. Tre settimane prima della sfida di ritorno degli ottavi di Champions League contro il Manchester City (vittorioso 2-1 all’andata), il 7 agosto, gli uomini di Zinédine Zidane hanno mostrato qualche segno di debolezza: al vantaggio del capitano Sergio Ramos (9′) ha risposto Bryan Gil nel recupero del primo tempo, mentre la rete di Marco Asensio (52′) è stata replicata da Roger Assalé (78′). Tuttavia questo risultato di prestigio non è sufficiente al Leganés per rimanere nella massima serie spagnola (con recriminazioni per la mancata concessione, anche dopo il Var, di un rigore per un mani di Jovic in area delle merengues): è il terzo club a scendere in Segunda Division con Maiorca ed Espanyol. Sospiro di sollievo, dunque, per il Celta Vigo che non va oltre lo 0-0 contro l’Espanyol già retrocesso.

Il Real termina dunque il campionato con 87 punti, cinque in più degli eterni rivali del Barcellona, che hanno chiuso con una rotonda vittoria per 5-0 sull’Alaves una stagione amara. I blaugrana, dopo la bufera in settimana sulla gestione dell’allenatore Quique Setien (i media iberici scrivono che lo spogliatoio vorrebbe in panchina Patrick Kluivert, attuale responsabile della cantera catalana), passeggiano con le reti di Ansu Fati, Messi (doppietta ad arrivare a quota 25 centri, titolo di capocannoniere per la settima volta: un record), Suarez e Semedo. Il Barcellona tornerà dunque in campo sabato 8 agosto per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Napoli.

Atletico e Siviglia in Champions, Real Sociedad in Europa League

Chiude il torneo con un pareggio anche l’Atletico Madrid, bloccato sull’1-1 dalla Real Sociedad che ottiene il pass per l’Europa League: il gol nel finale da Januzaj contro i colchoneros regala ai baschi il punto decisivo che permette di restare davanti al Getafe, battuto per 1-0 dal Levante in un match rocambolesco. Tanti rimpianti per gli uomini di Bordalas, con tre reti annullate e un palo colpito su rigore da Mata: la porta del Levante sembra stregata e il Getafe viene addirittura trafitto al 99′ da Coke. Per i preliminari c’è invece uno storico Granada, alla prima qualificazione europea della storia del club: gli andalusi, neopromossi, chiudono al settimo posto (penalizzati per la differenza reti) grazie al successo per 4-0 sull’Athletic Bilbao con i timbri di Soldado, Antonio Puertas, Carlos Fernandez e Montoro. Fuori dall’Europa anche il Valencia, piegato da un gol di Reguillon: il Siviglia chiude a 70 punti, gli stessi dell’Atletico, ma deve accontentarsi del quarto posto.

Villarreal fa poker e blinda 5° posto

Il Villarreal finisce in bellezza il proprio campionato con un 4-0 sull’Eibar. Nonostante la qualificazione in Champions League sfuggita, il ‘sottomarino giallo’ blinda il quinto posto con gli ultimi venti minuti di grande livello impreziositi dalle reti di Anguissa, Moi Gomez e la doppietta di Gerard Moreno. Bene anche il Valladolid che conclude il proprio percorso con 42 punti, frutto del successo per 2-0 sul Betis con i gol di Guardiola e Plano. Completa il quadro della giornata il 2-2 tra Osasuna e Maiorca.