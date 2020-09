– Il Real Madrid sbatte sul muro della Real Sociedad. Nella gara valida per la seconda giornata della Liga, gli uomini di Zidane – al loro esordio in campionato dato il rinvio della sfida con il Getafe – non vanno oltre lo 0-0 e iniziano con un mezzo passo falso il loro cammino in campionato. In vetta a punteggio pieno, con 6 punti, sale l’accoppiata composta da Betis e Granada. I biancoverdi di Siviglia si impongono in casa per 2-0 sul Valladolid, grazie alle reti firmate da Fekir (su rigore) e da Carvalho. La squadra allenata da Diego Martinez, invece, batte 2-1 l’Alaves. In gol per il Granada Soldado e l’ex Udinese Machis. Nel match fra neopromosse, all’Estadio El Alcoraz, il Cadice supera 2-0 l’Huesca. Una rete per tempo in favore degli ospiti: al 13′ segna l’esperto Negredo, a sette minuti dal termine raddoppia Pombo. Rinviate le sfide Levante-Atletico Madrid, Siviglia-Elche e Athletic Bilbao-Barcellona.

RISULTATI 2^ GIORNATA

SABATO

Villarreal – Eibar 2-1

Getafe – Osasuna 1-0

Celta Vigo – Valencia 2-1

DOMENICA

Huesca – Cadice 0-2

Real Betis – Valladolid 2-0

Granada – Alaves 2-1

Real Sociedad – Real Madrid 0-0

Levante – Atletico Madrid rinviata

Siviglia – Elche “

Athletic Bilbao – Barcellona “

CLASSIFICA: Granada, Real Betis 6 punti; Celta Vigo, Villarreal 4; Cadice, Getafe, Osasuna, Valencia 3; Real Sociedad 2; Eibar, Huesca, Real Madrid, Valladolid 1; Alaves, Athletic Bilbao, Atletico Madrid, Barcellona, Elche, Levante, Siviglia 0.