Siviglia: positivo in isolamento, negativi gli altri tamponi

– Un giocatore positivo al coronavirus nel Siviglia, club che milita nella Liga, e uno nell’Almeria, società di seconda divisione. Preoccupante ritorno di contagiati in Spagna e, di conseguenza, anche tra le squadre di calcio. Ricordiamo che tra una settimana, il 6 agosto, il Siviglia dovrà giocare l’ottavo di finale di Europa League contro la Roma.

Il Siviglia ha comunicato oggi che un calciatore della prima squadra è risultato positivo al Covid-19. Il giocatore è stato posto in isolamento domiciliare ed è asintomatico. Secondo il protocollo sanitario vigente nella Liga, il Siviglia ha annullato gli allenamenti, sanificando il centro sportivo. Inoltre, tutto il personale è stato sottoposto a due tamponi, di cui uno risultato negativo per tutti, mentre i risultati dell’altro saranno resi noti domani. Se anche i risultati del secondo tampone saranno negativi la squadra tornerà ad allenarsi domani stesso.

Un positivo anche nell’Almeria

C’è un caso di positività da Covid-19 anche per un giocatore dell’Almeria, club giunto quarto al termine del campionato spagnolo di seconda divisione, qualificandosi ai playoff per la promozione. E’ stata la stessa società a dare la notizia con una nota su Twitter. Il giocatore entro oggi sarà sottoposto a un secondo tampone. E’ stato subito posto in isolamento, e non presenta alcun sintomo ed è in buona salute. L’Almeria ha sospeso gli allenamenti. Tutti i membri dello staff sono rientrati nelle loro abitazioni private, mentre si iniziava a disinfettare i locali dello Stadio dei Giochi Mediterranei. Inoltre, seguendo il protocollo della Liga, verrà eseguito un nuovo test su tutti i membri dello staff entro oggi, ovvero 24 ore dopo quello precedente.