Una ricetta dedicata ai grandi campioni del tennis arriva dall’Australia: gli spaghetti alla Berrettini, amati anche da Sinner. Il piatto è stato ideato in onore di Matteo Berrettini, un grandissimo campione italiano, e del tennis in generale. La ricetta è stata creata da Francesco Rota, un ristoratore di origini emiliane che ha portato la sua cucina tradizionale nella città di Melbourne.

Gli spaghetti alla Berrettini sono una ricetta semplice e gustosa che ha già conquistato il palato di tutti gli avventori del locale australiano. Anche Jannik Sinner, un grande campione italiano di tennis, ha confermato di amare questo piatto. La rivalità con il suo collega Matteo Berrettini è solo sul campo e non arriva anche a tavola.

La ricetta degli spaghetti alla Berrettini è di una semplicità disarmante: è una pasta al pomodoro con un ragù realizzato con una formula “segreta” e condita con una spolverata di Parmigiano Reggiano e qualche foglia profumata di basilico. Il piatto è stato introdotto nel menù della Trattoria Emilia, un ristorante storico di Melbourne, durante gli Australian Open.

Jannik Sinner è un frequentatore abituale della Trattoria Emilia e ha confermato di amare gli spaghetti alla Berrettini. Il tennista ha dichiarato che la pasta era molto buona e che gli spaghetti alla Berrettini sono un piatto molto gustoso che ama ordinare di tanto in tanto. Nonostante il piatto sia dedicato al suo rivale Matteo Berrettini, Sinner non sembra essere colpito più di tanto, essendo i due tennisti grandi amici al di fuori del campo.