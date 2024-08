Spadellata di verdure estive, la ricetta del contorno pronto in 4 minuti

La spadellata di verdure estive è un contorno colorato, leggero e molto saporito ed è buonissimo anche per farcire piccoli panini per l’aperitivo.

La stagione calda porta in tavola verdure ricche di nutrienti e di importantissima acqua, che serve per darci energia, non farci sentire disidratati e deboli durante le giornate più afose e mantenere l’assunzione di un buon livello di liquidi giornalieri nell’organismo. Verdure buonissime da mangiare crude o appena scottate, come vi consigliamo in questa ottima spadellata di verdure estive da realizzare al momento, in quantità generosa e in pochi minuti.

Spadellata di verdure estive

Preparazione della spadellata di verdure estive

Cominciate con la fase di preparazione dei vegetali: lavate le verdure e preparate tagliere e coltello. Per pulire i peperoni vi serve un coltello affilato. Private i peperoni del loro picciolo, tagliateli in due e eliminate tutti i semini interni. Poi sbucciare la cipolla e cominciare a tagliare tutti i vegetali. Quando avrete finito potrete passare alla fase di cottura che prevede la semplice scottatura delle verdure estive che dovranno restare croccanti per un fatto di gusto ma soprattutto per fare in modo che non perdano le loro preziose caratteristiche nutrizionali: acqua, enzimi, fibre, vitamine e sali minerali e anche una piccola quota di proteine vegetali. Prendete una padella ampia (ottimo sarebbe utilizzare un tegame wok, la famosa padella protagonista nella cucina cinese) e versate un paio di cucchiai di olio extra vergine d’oliva. Subito aggiungete nell’ordine: i peperoni, la cipolla e a seguire le zucchine. Fate saltare le verdure per brevissimo tempo (massimo 4 minuti) e a fiamma elevata per realizzare un’ottima spadellata di verdure estive. Spegnete il fuco, aggiustate di sale e spolverate con il basililico fresco tagliato grossolanamente con le mani.

Se desiderate provare un’altra ricetta che utilizza le verdure, potreste provare la classica caponata di verdure!

Conservazione

Consigliamo di conservare questo contorno di verdure facile in frigo, per massimo 2-3 giorni, all’interno di un apposito contenitore con coperchio. Sconsigliamo la congelazione in freezer.