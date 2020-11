“Se le cose a dicembre andranno meglio” con il Covid “come tutti ci auguriamo, per tutto il Paese, spero davvero che poi a gennaio si possa ripartire anche con l’attività sportiva“. Lo ha detto il ministro per lo Sport e le Politiche giovanili Vincenzo Spadafora, in una videoconferenza stampa dopo l’approvazione in Consiglio dei ministri di cinque dei sei decreti di riforma dello sport. “In assenza del decreto 1 restano le competenze attuali di ciascun ente sportivo, innanzitutto il Coni, ma resta un problema da risolvere. Se da un lato non è intaccata la funzionalità del Coni, ma c’è da attribuire la piena autonomia del Coni su cui il Cio ci ha richiamato”.

