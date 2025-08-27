SpaceX Starship supera test in Texas per missioni spaziali

Si è concluso con successo il decimo test di Starship, il razzo di SpaceX progettato per ridurre i costi delle missioni spaziali e supportare progetti come la costellazione di Starlink, in vista di future missioni sulla Luna e su Marte. Questo test ha segnato un’importante tappa, poiché per la prima volta sono stati raggiunti tutti gli obiettivi definiti dal team di ingegneri.

Il razzo, alto oltre 122 metri, ha decollato da Starbase, in Texas. Dopo circa sette minuti dal decollo, il razzo Super Heavy si è staccato ed è ammarato nel Golfo del Messico, come previsto. La navicella Starship ha quindi continuato il suo volo suborbitale e, venti minuti dopo la partenza, ha rilasciato otto satelliti di test per il sistema Starlink di nuova generazione. Un’ora dal decollo, il motore Raptor si è riacceso, avviando le procedure di ammaraggio, che sono state completate nell’Oceano Indiano, a nord dell’Australia.

Starship è composta da due componenti principali: il razzo Super Heavy e la navicella Starship. Il Super Heavy, alto 71 metri e dotato di 33 motori Raptor alimentati a metano e ossigeno liquido, funge da razzo di primo stadio e viene progettato per essere totalmente riutilizzabile. Starship, invece, è la capsula principale, alta 52 metri e in grado di trasportare fino a 250 tonnellate di carico. È progettata per lanciare satelliti, raggiungere la Luna e Marte, e potrebbe anche fungere da mezzo di trasporto intra-terrestre, collegando diverse località del pianeta in circa un’ora.