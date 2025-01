Space X, Palazzo Chigi smentisce accordi con Musk. E lui twitta.

La Presidenza del Consiglio italiano ha negato categoricamente che ci sia stato un accordo con SpaceX, la società di Elon Musk, riguardo all’uso del sistema satellitare Starlink. In una nota rilasciata da Palazzo Chigi, si chiarisce che non sono stati firmati contratti e che le discussioni con SpaceX rientrano nelle normali interazioni tra il governo e le aziende che offrono servizi di comunicazione. La Presidenza ha anche smentito le notizie secondo cui il tema di SpaceX sarebbe stato affrontato durante l’incontro tra Giorgia Meloni, il Presidente del Consiglio italiano, e Donald Trump, il Presidente eletto degli Stati Uniti, definendo tali affermazioni come ridicole.

Elon Musk ha quindi pubblicato un post su X, dichiarando che SpaceX è pronta a fornire all’Italia la connettività più sicura e avanzata. Questo messaggio è arrivato in risposta a un documento divulgato dal rappresentante di Musk in Italia, Andrea Stroppa, che include informazioni sulla sicurezza del sistema Starlink, evidenziando come il servizio possa rispondere a bisogni comunicativi specifici. La nota della Presidenza del Consiglio sottolinea che le comunicazioni con SpaceX riguardano principalmente aspetti di sicurezza e connessioni protette per dati crittografati, senza alcun riferimento a contratti o accordi ufficiali.

In sintesi, il governo italiano ha voluto chiarire la situazione riguardo alle voci su presunti accordi con SpaceX, ribadendo che ogni discussione avviene nel contesto di normali dinamiche di lavoro con le aziende e che nulla è stato formalizzato. La risposta di Musk, che si dichiara pronto a collaborare per una connettività avanzata, sembra essere una reazione alle notizie circolate, ma non implica che ci siano stati sviluppi concreti o ufficiali tra l’Italia e la sua azienda nel settore delle comunicazioni satellitari.