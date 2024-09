Space X lancia la prima passeggiata spaziale privata: inizia la missione Polaris Dawn

Il Kennedy Space Center della NASA in Florida è pronto per la missione Polaris Dawn, che segnerà l’inizio della prima passeggiata privata nello spazio, raggiungendo un’altitudine mai toccata negli ultimi 50 anni. Il lancio di SpaceX, fondato da Elon Musk, è previsto poco dopo le 11:20 ora italiana, con una diretta in corso sui social media della compagnia. Tuttavia, le previsioni meteorologiche non sono favorevoli, con solo il 40% di probabilità di condizioni adeguate al lancio. Nonostante ciò, SpaceX continua a mantenere alta l’attenzione per garantire un rientro sicuro della capsula Dragon, se necessario.

La missione Polaris Dawn è la prima di tre missioni acquistate da Jared Isaacman da SpaceX nel 2022, nell’ambito del suo programma Polaris, a un prezzo non divulgato. Dopo vari rinvii a causa di problemi come una perdita di elio e condizioni meteorologiche sfavorevoli, la missione ha finalmente preso vita. L’equipaggio di Polaris Dawn è composto da Scott Poteet, un ex pilota dell’aeronautica statunitense, e dagli ingegneri di SpaceX Sarah Gillis e Anna Menon, che ricopriranno i ruoli di specialista di volo e ufficiale medico di volo, rispettivamente. L’aspettativa è che l’equipaggio trascorra cinque giorni nello spazio, contribuendo a questo innovativo capitolo dell’esplorazione privata dell’orbita terrestre.

Polaris Dawn rappresenta un passo importante nel programma di esplorazione spaziale e nel crescente interesse per le missioni commerciali nello spazio. I preparativi del lancio e lo svolgimento della missione attireranno l’attenzione del pubblico e degli appassionati di spazio, sottolineando il ruolo sempre più rilevante delle aziende private nell’esplorazione della frontiera finale. Questo evento segnerà anche una nuova era per le passeggiate spaziali, che saranno ora aperte a astronauti privati, ampliando le opportunità esplorative oltre i confini delle missioni governative.

In conclusione, il successo della missione Polaris Dawn potrebbe stabilire un nuovo standard per il turismo spaziale e le missioni private, rendendo l’accesso allo spazio una realtà più comune per i privati, piuttosto che un’esclusiva per le istituzioni governative.