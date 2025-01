Space X, la rabbia dell’opposizione: “Il governo riferisca”

Le recenti indiscrezioni riguardanti possibili accordi tra il governo italiano e la SpaceX di Elon Musk, in particolare per l’implementazione della rete satellitare Starlink, hanno sollevato forti proteste dall’opposizione. Palazzo Chigi ha smentito la notizia definendola “ridicola”, ma Musk ha dichiarato su X che è pronto a fornire tecnologie sicure all’Italia. La segretaria del PD, Elly Schlein, ha chiesto un chiarimento in Parlamento sulle trattative, affermando che non è accettabile spendere 1,5 miliardi di euro dei contribuenti italiani per favorire Musk.

I rappresentanti del PD, tra cui i presidenti dei gruppi Francesco Boccia, Chiara Braga e Nicola Zingaretti, hanno evidenziato che tale somma corrisponde agli investimenti previsti per la banda ultra larga nel PNRR, e si sono detti preoccupati per l’eventualità che servizi sensibili legati alla sicurezza nazionale possano essere gestiti da un’azienda straniera con performance inferiori agli standard europei. L’opposizione ha inoltre segnalato la possibilità di affidare a Musk dati sensibili, risultando in una minaccia per la sovranità digitale e la sicurezza nazionale.

Il PD ha presentato interrogazioni al governo per avere informazioni dettagliate riguardo i legami tra l’esecutivo e SpaceX. Schlein ha sottolineato l’importanza di proteggere gli investimenti pubblici e la concorrenza nel settore delle telecomunicazioni, affermando che l’Italia non deve svendersi a monopolisti privati. Giuseppe Conte, leader del M5S, ha anch’esso chiesto trasparenza sulle trattative, ponendo l’accento sulla necessità di salvaguardare le aziende nazionali e i dati dei cittadini. Si interroga se decisioni così rilevanti possano essere influenzate da rapporti personali tra il governo e Musk.

Le critiche si concentrano pertanto sulla gestione delle risorse nazionali, sulla cybersecurity e sulla privacy, evidenziando la delicatezza della situazione in merito alla qualità dei processi democratici. L’opposizione si oppone fermamente a quella che considera una potenziale svendita della sicurezza e della sovranità italiana, richiedendo un’azione chiara e immediata da parte del governo per dissipare queste preoccupazioni.