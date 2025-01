Space X e Italia, ‘assist’ social di Salvini a Musk

Un possibile accordo tra l’Italia e Starlink di Elon Musk sta generando un acceso dibattito politico nel paese. Musk ha risposto positivamente a un commento di Matteo Salvini, leader della Lega, il quale aveva definito l’intesa come “un’opportunità e non una minaccia”. Tuttavia, la presidenza del Consiglio italiano ha smentito la notizia di contratti firmati con SpaceX, dichiarando che le discussioni sono ancora in fase preliminare e che un contratto quinquennale da 1,5 miliardi di dollari non è stato concluso. La presidenza ha inoltre negato che l’argomento sia stato trattato durante un incontro tra Giorgia Meloni e Donald Trump.

Le comunicazioni governative evidenziano che i colloqui con SpaceX sono parte di normali interazioni riguardanti connettività protette per comunicazioni crittografate. Tuttavia, diversi politici hanno sollevato preoccupazioni. Peppe De Cristofaro, capogruppo dell’Alleanza Verdi e Sinistra, ha chiesto un chiarimento in Parlamento, sottolineando che non è opportuno affidare le comunicazioni strategiche a un monopolista senza discussione parlamentare. Raffaele Nevi di Forza Italia ha espresso la necessità di prudenza riguardo alla sicurezza nazionale e alla protezione dei dati sensibili, mentre Filiberto Zaratti di Avs ha parlato di preoccupazione rispetto all’uso di fondi pubblici per ingraziarsi influencer come Trump e Musk.

Critiche sono state sollevate anche da Enzo Maraio, segretario del Psi, e Matteo Renzi, il quale ha esortato il governo a garantire la trasparenza nel processo decisionale riguardante l’assegnazione di 1,5 miliardi a Musk. Renzi ha avvertito che il denaro pubblico appartiene agli italiani e non a leader politici. Pino Gesmundo e Riccardo Saccone, della Cgil e della Slc, hanno denunciato il rischio che un accordo del genere possa danneggiare il già fragile settore delle telecomunicazioni italiano e compromettere la gestione dei dati sensibili.

Infine, Thomas Regnier della Commissione europea ha affermato che l’Italia è sovrana e può stipulare accordi, ma non ci sono state comunicazioni ufficiali dalle autorità italiane. Il dibattito continua a infiammare la scena politica, con richieste di maggiore trasparenza e attenzione per gli interessi nazionali.