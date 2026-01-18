14.8 C
Space Hellas: crescita digitale in Grecia

Space Hellas: crescita digitale in Grecia

Space Hellas S.A. è un’azienda di nicchia, ma strategica ad Atene, che attira l’attenzione degli investitori pazienti grazie alla sua bassa liquidità, valutazioni conservative e focus su cybersecurity, cloud e 5G. La società greca si posiziona come system integrator di riferimento nel mercato locale, con un profilo fortemente esposto a cybersecurity, infrastrutture di rete, servizi cloud e progetti di digitalizzazione nel settore pubblico e corporate.

Il titolo di Space Hellas S.A. è quotato ad Atene e scambia in un’area di 8-9 euro per azione, con lievi oscillazioni intraday e volumi inferiori alla media delle large cap del listino ellenico. Il quadro di breve periodo mostra un andamento laterale con lieve inclinazione rialzista, riflettendo un equilibrio tra prese di beneficio e acquisti su debolezza da parte di investitori pazienti.

Il flusso di notizie su Space Hellas è stato dominato da driver ricorrenti come l’aggiudicazione di contratti in ambito cybersecurity e infrastrutture di rete, l’avanzamento dei progetti di trasformazione digitale e le partnership tecnologiche con grandi vendor internazionali dell’IT e del networking. Gli investitori stanno monitorando da vicino l’andamento del portafoglio ordini nel segmento corporate, dove la domanda di soluzioni di sicurezza informatica e gestione delle reti rimane sostenuta.

La copertura analitica su Space Hellas rimane limitata, ma alcune case di ricerca specializzate hanno aggiornato le proprie valutazioni, definendo il quadro come sostanzialmente positivo, con un orientamento medio di giudizio compreso tra “Accumulate” e “Buy”, riflettendo aspettative di crescita moderate ma solide sui ricavi e sui margini nel medio termine. Il Target Price oscilla generalmente in un’area di 9,5-11,0 euro per azione, leggermente o moderatamente superiore alle quotazioni correnti.

