Vi ricordate lo slogan salva-speranza scritto sui muri e sulle lenzuola appese ai balconi di tutta Italia durante la prima ondata della pandemia di Covid-19? Quello che si era definitivamente scolpito nel nostro cervello quando era stato scarabocchiato su un cartellino e appiccicato al pannolino di un neonato la cui foto aveva poi spopolato sui social?

Era una frase di tre parole che miravano dritto al cuore: «Andrà tutto bene». E diciamo la verità. La boccata di ossigeno per respirare un minuto, nonostante il senso di claustrofobia, annientamento e paura che il lockdown ci stava infliggendo, quel motto elementare, riusciva a regalarcela.

Oggi, per come stanno andando le cose, a quelle tre parole forse crediamo un po’ meno, o addirittura per niente. Eppure sono così semplici, perfette nella loro essenza, evocative di una carezza materna “urbi et orbi”.

C’è un verbo al futuro, il che sta a indicare che un futuro ci sarà, e noi ne faremo ancora parte. In mezzo compare un “tutto” al quale istintivamente leghiamo ogni cosa di cui non vorremmo dover fare a meno: salute, affetti, lavoro, vita. E la conclusione sta in un “bene” che in fondo non significa altro che “lieto fine”. Ritorno alla normalità.

Space for children, il videogioco che insegna ai bambini ad affrontare il Coronavirus



Sì, lo slogan era davvero azzeccato, e ben lo hanno compreso gli autori delle sceneggiature del progetto “Space for Children” che ne hanno fatto la loro ispirazione per pianificare le storie interattive nelle quali coinvolgere i loro piccoli utenti.

Di che cosa si tratta esattamente? Ebbene, l’avveniristica iniziativa ha origine da una startup italiana che si chiama Hypex (una Video Production & Creative Software House che comprende storyteller, neuroscienziati, artisti 3D, ingegneri informatici e copywriter), la quale ha pensato di partecipare al bando di concorso “Space in response to Covid-19 outbreak” lanciato dall’Esa (Agenzia Spaziale Europea) per ideare soluzioni di supporto psicologico ai bambini chiamati ad affrontare questo momento storico così complesso e stressante a causa dell’emergenza sanitaria; potenzialmente dannoso per la loro psiche ancora poco “attrezzata” a fronteggiare eventi di tale portata.

Su 129 progetti, 24 sono stati attivati e fra questi quello della Hypex, realizzato in collaborazione con l’Istituto pediatrico IRCCS Gaslini di Genova in accordo con Asi (Agenzia Spaziale Italiana) e Ministero dell’Innovazione Tecnologica. Finanziato quindi dall’Esa e totalmente gratuito per coloro che ne fruiranno, è nato così il gioco interattivo “Space for Children” dal prossimo gennaio scaricabile da App Store per i dispositivi con sistema IOS e da Google Play per i device Android.

L’ennesimo videogioco per lo svago dei ragazzini nei momenti di noia? Niente di tutto questo. Partiamo dal fatto che i personaggi del game non sono figure virtuali, bensì veri e propri attori in carne e ossa che hanno studiato la parte e l’hanno recitata su un set appositamente attrezzato. Il loro compito è rappresentare una sorta di avatar del bambino che su smartphone o tablet sta manovrando, attraverso sensori e touch screen, le sequenze della storia.

I protagonisti sono in tutto 4, due femmine e due maschi che corrispondono come età alle due fasce di utenza immaginata dai creatori: la “Children”, fra i 7 e i 9 anni e la “Kids”, tra i 10 e i 12.

La trama di base è la stessa per tutti, ma gli sviluppi e i finali dei percorsi cambiano a seconda delle scelte del piccolo giocatore. La produzione ha perciò girato più scene, affinché ci fossero a disposizione almeno 5 diverse evoluzioni degli eventi.

«I cortometraggi sono stati realizzati negli studi di Monopoli, in Puglia – spiega Riccardo Boccuzzi, CEO di Hypex. – Avevamo organizzato il casting lo scorso settembre attraverso Skype e coinvolto piccoli attori provenienti da Emilia Romagna e Lazio. Tutti bravissimi, ma a molti di loro abbiamo dovuto rinunciare a causa delle restrizioni imposte dal governo e all’impossibilità di farli muovere dalle loro regioni. Così abbiamo reclutato i protagonisti direttamente nella provincia di Bari e dato il via alle riprese».

Ma che tipo di storie verranno proposte ai fruitori di questo gioco interattivo? E soprattutto, in che modo un videogioco potrà assolvere alla funzione per la quale è nato, ovvero fornire un efficace supporto psicologico ai bambini e aiutarli a gestire le eventuali paure e incertezze legate alla pandemia di Covid-19?

Tutto sta nella sceneggiatura, semplicissima, ma perfettamente mirata. A questa, insieme con i creatori del sistema, hanno lavorato pediatri e psicologi infantili del Gaslini, per studiare nel dettaglio gli spunti “terapeutici” o se non altro “consolatori”, da introdurre nelle storie.

L’obiettivo è duplice. Sostenere il minore in difficoltà attraverso l’utilizzo della fantasia e con gli input positivi provenienti dalla storia. Ma allo stesso tempo raccogliere informazioni su quel piccolo utente, mappare il suo comportamento per poter poi, in un prossimo futuro, studiare le corrette strategie di intervento psicologico sulle fasce di età che hanno sofferto e mal vissuto questo drammatico momento storico.

«Attraverso vari studi – chiarisce Boccuzzi -, è stato evidenziato che c’è il reale pericolo di future derive sociali per coloro che durante i mesi dell’emergenza sanitaria hanno interiorizzato stimoli negativi o ansiogeni. Già adesso si registra un sensibile aumento del consumo di psicofarmaci da parte della popolazione adulta e, ahimé, un triste incremento del numero di suicidi».

“Space for Children” è dunque una nuova forma di quello che viene chiamato «Edutainment» (Educational Entertainment), che parla ai giovanissimi, nella loro lingua, veicolando nozioni di valore educativo: il rispetto per l’ambiente, la corretta alimentazione, le relazioni interpersonali, la lotta al bullismo.

Ma quale mai potrà essere la trama di questo fantasy salvifico che, attraverso narrazione e interazione digitale, dovrà essere in grado di aiutare la crescita del minore e porre le basi per un suo assetto psichico sereno ed equilibrato?

Boccuzzi la racconta in breve ed il suo potenziale benefico emerge all’istante. «La scena iniziale è sempre la stessa. Il piccolo giocatore vede il suo avatar, ovvero l’attore che lo rappresenta, nella sua cameretta. E’ notte, vorrebbe dormire, ma non riesce perché troppi pensieri e timori lo tengono sveglio. Le lezioni di scuola da seguire lontani dai compagni, a casa. Le sirene delle ambulanze. La sensazione che la sua vita e forse anche quella di mamma e papà, siano in serio pericolo. In soccorso del bambino, arriva Spacy, un robottino proveniente dallo spazio. Parla al piccolo e gli racconta che sul pianeta dal quale proviene, ciò che sta capitando alla Terra, è già accaduto ed è stato perfettamente risolto. Lo invita a seguirlo per mostrargli le cose da fare per porre rimedio a quanto sta capitando. Ed ecco che da questo momento, il giocatore opererà delle scelte di azione e, passo dopo passo, arriverà alla soluzione finale».

Insomma, una specie di “ET, il ritorno” dove, ancora una volta, non è un essere umano, bensì un extraterrestre, a guidare il bambino verso la salvezza. Quella materiale, mettendo al riparo la salute con l’indicazione delle regole da seguire. Ma pure quella interiore, nel riscoprire un rapporto sereno e pacifico con le persone, con i familiari, con gli insegnanti e i compagni.

L’epilogo e il punto d’arrivo del gioco, che in fondo rappresenta l’esistenza di noi tutti in questo drammatico 2020, è proprio sintetizzabile nelle tre parole che sei mesi fa leggevamo sui muri delle nostre città deserte e silenti: “Andrà tutto bene”.

«E’ questo in effetti il pensiero che vogliamo trasmettere al bambino che userà il nostro videogame – sottolinea Cosimo De Russis, presidente di Hypex. – Lo teniamo per mano nel suo ambito più naturale, nella sua “comfort zone” e lì lo incoraggiamo, sperando di convincerlo che non è tutto perduto, che indietro si può tornare e che non si dovrà per forza morire».