Spaccio di cocaina in un bar a Villa di Briano: spacciatore si barrica all’arrivo dei carabinieri

Un gestore di un bar tabacchi a Villa di Briano, nel Casertano, è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’uomo, un 46enne di San Marcellino, è stato trovato con 3 grammi di cocaina e materiale per il confezionamento durante un controllo da parte delle forze dell’ordine.

I Carabinieri della Stazione di Frignano hanno effettuato un’ispezione nel bar, durante la quale il gestore ha cercato di barricarsi all’interno, ignorando le richieste di accesso. Per permettere l’ingresso, è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno consentito ai Carabinieri di accedere al locale. La perquisizione ha portato al ritrovamento di cellophane, materiale plastico e un bilancino elettronico di precisione nel bagno del bar. Ulteriori bustine di plastica sono state scoperte all’esterno del bagno, e dopo approfonditi controlli, sono stati trovati quattro involucri termosaldati di cocaina in un pozzetto di scarico.

In aggiunta alla droga, sono stati sequestrati 345,00 euro in contanti. Controlli successivi da parte di personale dell’ADM, S.I.A.E. e ASL di Caserta hanno rivelato la presenza di quattro slot machine non collegate alla rete nazionale, contenenti 1274,00 euro. Le condizioni igienico-sanitarie del bar sono state giudicate precarie, portando alla chiusura del locale e all’elevazione di contravvenzioni amministrative. Il 46enne, già noto alle forze dell’ordine, è stato posto agli arresti domiciliari.