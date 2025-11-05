11.5 C
Lavoro

Spa Therapist a Milano – Unisciti a un team di professionisti nel benessere

Titolo lavoro: Spa Therapist M/F

La posizione richiede un tecnico con esperienza pregressa in tecnologie per trattamenti del viso e del corpo, come la terapia luminosa e i microcorrenti, oltre a una specializzazione nelle tecniche di massaggio facciale e corporea. È preferibile avere competenze nella cura delle unghie. Si cerca una persona con comprovata esperienza in centri benessere di lusso. Tra i vantaggi offerti, vi sono opportunità di formazione continua e un ambiente di lavoro stimolante.

Località: Venezia

Data pubblicazione: Sun, 02 Nov 2025 08:46:51 GMT

