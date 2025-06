S&P 500: Trend Ribassista e Volatilità in Crescita!

Negli ultimi giorni, la situazione economica globale e gli eventi geopolitici hanno avuto un impatto significativo sui mercati finanziari. L’attenzione degli investitori è rivolta sia all’andamento dell’indice S&P 500 che agli sviluppi recenti in Medio Oriente.

Nell’ultima settimana, l’indice S&P 500 ha mostrato un andamento prevalentemente orizzontale, con un valore che è sceso sotto la soglia di resistenza di 6.000 punti. Questo calo è stato attribuito a una maggiore volatilità e incertezze legate all’economia statunitense e ai conflitti in Medio Oriente. Durante la settimana, l’indice ha chiuso con una perdita dello 0,15%, mantenendosi appena sotto la soglia critica. La rottura del supporto a 6.000 punti ha innescato un consolidamento, con previsioni di ulteriori ribassi verso i 5.870 punti. Eventi macroeconomici imminenti, tra cui conferenze di Jerome Powell e dati economici rilevanti, potrebbero influenzare ulteriormente il mercato.

Contemporaneamente, la situazione in Medio Oriente è peggiorata: gli attacchi statunitensi in risposta alle aggressioni israeliane hanno portato a un’escalation del conflitto, soprattutto contro le basi nucleari iraniane. Il presidente Trump ha esaltato l’efficacia dell’attacco, promettendo conseguenze severe per l’Iran. La reazione di Teheran ha preannunciato possibili ritorsioni, facendo temere un ulteriore inasprimento del conflitto. Il primo ministro israeliano ha, dal canto suo, ringraziato gli Stati Uniti per il sostegno, evidenziando l’importanza del loro intervento nella regione. La prossima settimana si preannuncia quindi contraddistinta da una maggiore volatilità nel mercato azionario.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: it.dailyforex.com