S&P-500 e Nasdaq in netto calo. Attesa per la trimestrale di Microsoft

– Seduta volatile a Wall Street dove, dopo un avvio positivo, S&P-500 e Nasdaq mostrano decisi ribassi. Gli investitori che sono concentrati sulle trimestrali e sul meeting della Federal Reserve, che inizia oggi e si concluderà domani con l’annuncio sui tassi e la conferenza stampa del presidente Jerome Powell. Si attende la riunione della banca centrale per confermare o meno ciò che le quotazioni stanno incorporando, ovvero un primo taglio dei tassi nella riunione di settembre.

A pesare è l’andamento della tecnologia, a poche ore da dati importanti per tutto il settore. Microsoft, ampiamente considerata all’avanguardia nella corsa all’intelligenza artificiale, pubblicherà i suoi risultati trimestrali dopo la chiusura dei mercati.

Guardando ai principali indici del listino americano, il Dow Jones sale dello 0,24% a 40.637 punti, mentre, al contrario, perde terreno l’S&P-500, che retrocede a 5.420 punti, ritracciando dello 0,79%. In forte calo il Nasdaq 100 -1,58%; con analoga direzione, in discesa l’S&P 100 -1,13%.

In buona evidenza nell’S&P 500 i comparti energia +1,41% e finanziario +1,04%. Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori informatica -2,45%, beni di consumo secondari -1,13% e beni di consumo per l’ufficio -0,75%.

Tra le migliori Blue Chip del Dow Jones, Goldman Sachs +3,18%, Travelers Company +2,23%, United Health +2,04% e JP Morgan +1,54%.

Le peggiori performance, invece, si registrano su Merck, che ottiene -9,92%. Seduta negativa per Procter & Gamble, che scende del 5,73%. Sotto pressione Intel, che accusa un calo dell’1,99%. Scivola Microsoft, con un netto svantaggio dell’1,61%.

Tra i protagonisti del Nasdaq 100, Paypal +6,92%, Warner Bros Discovery +4,87%, DexCom +3,20% e Walgreens Boots Alliance +2,76%.

I più forti ribassi, invece, si verificano su CrowdStrike Holdings, che continua la seduta con -12,03%. Sensibili perdite per Nvidia, in calo del 6,47%. In apnea ON Semiconductor, che arretra del 4,82%. Tonfo di Qualcomm, che mostra una caduta del 4,81%.