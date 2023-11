SOXCO WORK Socks 10 paia, calze da lavoro da uomo confezione da 10 paia

WORK SOCKS – Calzini da lavoro pesanti da uomo

Descrizione prodotto

Calzini da LAVORO da uomo di SOXCO

Scopri i calzini da lavoro SOXCO, la soluzione definitiva per chi ha bisogno di calzini da lavoro resistenti e confortevoli. Realizzate con materiali di prima qualità e tecnologie avanzate, queste calze sono progettate per proteggere e mantenere i tuoi piedi comodi tutto il giorno.

Durata e comfort: calzini da LAVORO

Comfort per tutto il giorno e 3 volte più durevole

Le nostre calze WORK sono progettate per durare a lungo, grazie alla spessa imbottitura e alle zone rinforzate del tallone e della punta. Sono costruiti per resistere ai rigori di qualsiasi cantiere, rendendoli la scelta perfetta per chiunque abbia bisogno di calzini da lavoro affidabili.

3X PIÙ DUREVOLI – Calzini progettati per durare

ELASTAN DURA-STRETCH

Spandex resistente che ti dà una vestibilità perfetta durando a lungo

QUALITE FABRIQUE Calzini da lavoro di QUALITÀ

Lavorato a maglia con materiali di prima qualità utilizzando macchine per maglieria all’avanguardia

TGTD REINFORCEMENT

La zona del tallone e della punta è rinforzata con fibre di qualità per resistere all’usura quotidiana

