Sovrapprezzo per il taglio brioche: polemica a Oderzo

La recente scelta di una pasticceria di Oderzo, in provincia di Treviso, di addebitare un sovrapprezzo di dieci centesimi per il taglio della brioche a metà ha sollevato dibattiti e polemiche sui social media e tra i media nazionali. La decisione del titolare, Massimiliano Viotto, è stata oggetto di controversie, generando una risposta accesa da parte dei clienti e della comunità online.

Viotto ha spiegato, durante un’intervista, che il sovrapprezzo è stato introdotto circa due settimane fa come forma di compensazione per il servizio aggiuntivo offerto. Secondo il proprietario, tale scelta è una pratica comune anche in altre pasticcerie della zona e non è da considerarsi una truffa. Ha anche evidenziato che l’opzione di aumentare il prezzo generale delle brioches sarebbe stata ancor più fastidiosa per i clienti abituali.

La pasticceria ha informato i propri clienti della nuova tariffa attraverso un cartello esposto in cassa. Tuttavia, un post sui social media riguardante uno scontrino ha causato una proliferazione di commenti negativi, alcuni dei quali hanno accusato il locale di parassitismo commerciale.

A seguito di questo “review bombing”, la valutazione della pasticceria su Google è scesa da 4,5 a 3,5 stelle in pochi giorni. Nonostante le critiche, Viotto ha sottolineato che i suoi clienti più fedeli continuano a sostenere l’attività e che la situazione non ha avuto un impatto significativo sul fatturato.