Sovrappeso e obesità infantile, l’Italia al quarto posto in Europa

L’Italia occupa il quarto posto in Europa per prevalenza di sovrappeso e obesità infantile, con dati allarmanti provenienti dall’Istituto superiore di sanità (Iss). I disturbi alimentari colpiscono 3 milioni di persone nel Paese e la loro incidenza è in aumento, con esordio sempre più precoce, anche tra gli 8 e i 9 anni, e un’attenzione particolare è rivolta all’adolescenza, fase critica per il rapporto con il corpo. I disturbi identitati includono non solo l’anoressia nervosa, ma anche l’Arfid e la bulimia. Questi temi saranno trattati al congresso di pediatria Pedialò, in programma a Lodi il 10 e 11 aprile.

Roberta Giacchero, direttore della Pediatria di ASST Lodi, sottolinea che i disturbi alimentari tra gli adolescenti sono aumentati del 60% dal 2019. I sintomi compaiono generalmente tra i 15 e i 19 anni, ma l’età di esordio si sta abbassando. Nell’ambito dell’obesità, i dati indicano che il 19% dei bambini tra gli 8 e i 9 anni è in sovrappeso, e quasi il 10% è obeso. Sebbene si stia registrando un lieve miglioramento grazie a un’attenzione crescente verso uno stile di vita sano, i numeri rimangono preoccupanti.

La prima giornata di Pedialò comprende una tavola rotonda multidisciplinare sulle problematiche adolescenziali, con rappresentanti delle istituzioni e professionisti della salute. La seconda giornata prevede sessioni scientifiche su vari argomenti, comprese le ultime novità in pediatria. La terza edizione del congresso si propone di integrare i medici pediatri, offrendo opportunità di confronto e aggiornamento su temi fondamentali per il benessere degli adolescenti.