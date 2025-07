Sovranità sanitaria: l’Italia resiste alle pressioni globali

Nell’attuale panorama sanitario internazionale, il dibattito sulle competenze delle organizzazioni sovranazionali si fa sempre più acceso. Recentemente, il governo italiano ha respinto alcuni emendamenti al Regolamento Sanitario Internazionale proposti dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, sottolineando l’importanza della salute pubblica come espressione della sovranità nazionale.

Le modifiche avrebbero conferito all’OMS poteri decisionali vincolanti per gli Stati membri nella gestione delle emergenze sanitarie, anche senza il consenso di questi ultimi. In particolare, si prevedeva la facoltà per il Direttore Generale di dichiarare emergenze sanitarie internazionali e di imporre misure obbligatorie, come la raccolta di dati sensibili e raccomandazioni sui vaccini. Queste prerogative avrebbero potuto limitare anche le libertà personali, bypassando le normative nazionali.

L’opposizione italiana mira a tutelare i diritti sanciti dalla Costituzione, in particolare l’articolo 32, che circoscrive i trattamenti sanitari obbligatori a quanto previsto da leggi statali. Tuttavia, il sistema di modifiche del Regolamento Sanitario prevede che, in assenza di un rifiuto esplicito, le proposte possano entrare automaticamente in vigore.

L’Unione Europea gioca un ruolo cruciale in questo contesto, poiché, pur mantenendo la salute come competenza nazionale, esercita poteri di coordinamento che potrebbero permettere un’influenza indiretta su politiche statali. Attraverso strumenti come i programmi di supporto sanitario, l’UE può imporre standard e linee guida, complicando ulteriormente l’autonomia degli Stati membri.

Senza un forte intervento degli Stati per riaffermare il principio della sovranità nelle regolamentazioni sanitarie, l’erosione della legislazione nazionale potrebbe continuare, con il rischio che le decisioni in materia di salute vengano sempre più delegate a enti non direttamente responsabili verso la popolazione.