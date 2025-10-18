Sovranità Digitale: L’AI e la Sicurezza in Italia

L’intelligenza artificiale rappresenta una tecnologia di grande potenzialità, ma la sua forza richiede una gestione adeguata. Raffaele Primo, managing director di Txt Public Sector, ha sottolineato l’importanza di avere strumenti nazionali che garantiscano la sovranità dei dati durante un evento di Comolake 2025. Txt è un gruppo quotato in Borsa con ricavi superiori a 400 milioni, di cui oltre 100 milioni provengono dal settore pubblico. L’azienda si dedica a supportare le amministrazioni nella transizione digitale, offrendo soluzioni italiane in AI e cybersecurity.

Primo ha annunciato il lancio di una nuova piattaforma di sicurezza informatica, sviluppata in Italia, per supportare i centri operativi di sicurezza nella lotta contro attacchi informatici e aumentare la resilienza digitale del Paese. Ha anche messo in evidenza l’importanza della sovranità digitale, affermando che le infrastrutture critiche e i dati dei cittadini devono rimanere sotto controllo nazionale, essenziale per costruire fiducia e indipendenza tecnologica.

Ha proseguito affermando che è necessario collaborare con la pubblica amministrazione non solo per essa, ma anche per migliorare il rapporto tra cittadini e istituzioni. L’intelligenza artificiale, se ben regolata, può semplificare i processi e aumentare l’efficienza dei servizi pubblici. Txt ha recentemente acquisito una partecipazione in Altilia, una startup che sviluppa motori di AI per la gestione intelligente dei documenti, un passo strategico per integrare AI e automazione nei flussi documentali pubblici. Primo ha concluso sottolineando che il futuro della pubblica amministrazione dipende da un uso consapevole dell’AI, che deve semplificare la vita dei cittadini senza compromettere la sicurezza dei dati e l’etica digitale.