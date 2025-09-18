Sovranismo e libertà in Calabria: la sfida di Toscano

Francesco Toscano, candidato di Democrazia Sovrana Popolare alla presidenza della Regione Calabria, ha espresso forti critiche nei confronti dell’attuale governatore, Occhiuto. Toscano si chiede come i sovranisti possano votare per un leader che considera incompatibile con i principi sovranisti.

Secondo Toscano, Occhiuto è un nemico della libertà individuale, poiché durante la pandemia ha adottato posizioni inaccettabili nei confronti dei no vax. Inoltre, he loda l’Unione Europea, che secondo Toscano limita la sovranità degli italiani e dei calabresi. Toscano accusa Occhiuto di tacere su questioni delicate come il conflitto in Palestina, per non compromettere i rapporti con il leader della Lega, Matteo Salvini.

In qualità di vice segretario di Forza Italia, Occhiuto viene criticato anche per la sua inclinazione a spingere l’Italia verso un coinvolgimento bellico contro la Russia. Infine, Toscano etichetta Occhiuto come un liberista in ambito economico, sostenitore del pareggio di bilancio e dell’attuale piano di rientro sanitario, che, secondo Toscano, penalizza i cittadini calabresi privandoli di cure e ospedali.