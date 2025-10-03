South Market Napoli: arte, food e cultura in festa

Il South Market torna a Napoli il 5 ottobre, presso il Chiostro Don Orione Cottolengo, per la seconda tappa del South Tour. Questa giornata sarà dedicata all’artigianato, al food market, a laboratori, incontri e spettacoli che celebrano il Sud e le sue nuove energie creative.

Dopo il successo di Salerno, l’evento si propone come un viaggio che unisce diverse comunità, convivialità e innovazione. Napoli rappresenta il punto d’incontro tra la tappa iniziale e la successiva a Roma, consolidando il suo ruolo come luogo di contaminazione culturale e sociale.

Il Chiostro ospiterà un flea market con artigiani, designer e creativi provenienti da tutto il Sud Italia, offrendo ai visitatori l’opportunità di acquistare pezzi unici e conoscere chi li realizza. Non mancherà un’area dedicata al cibo e allo street food, presentando eccellenze locali e nuove tendenze gastronomiche. Il programma include laboratori esperienziali, permettendo al pubblico di partecipare attivamente all’evento.

Tra le attività più attese ci sono i South Talk, spazi di confronto con un programma di incontri e narrazioni che collegano esperienze diverse grazie alla loro provenienza dal Sud. La tappa napoletana inizierà alle 16 con il gruppo di hip hop “La Famiglia”, seguito da un racconto di viaggio di Martino Buran e la performance di Dario Sansone, frontman dei Foja.

La serata si concluderà alle 20.30 con lo spettacolo del collettivo Allert Comedy, che porterà un mix di ironia e riflessione nella tradizione comica partenopea. Questo evento si conferma come un laboratorio culturale e sociale, unendo diverse forme d’arte in un’esperienza collettiva. In programma per novembre una nuova edizione speciale del Mercato del Sud, che testimonia il continuo rinnovamento del progetto.