South Korea e Paraguay si sfidano in amichevole a Seoul

Martedì, la Corea del Sud sfiderà il Paraguay nello stadio di Seoul, in una partita amichevole internazionale che fa parte della preparazione per la Coppa del Mondo 2026. I sudcoreani, dopo una deludente serie di risultati, cercano di riscattarsi, mentre i paraguayani mirano a mantenere l’imbattibilità per quattro partite consecutive.

La Corea del Sud ha superato la fase di qualificazione ai mondiali, piazzandosi prima nel Gruppo B. Nel prossimo torneo, la leggenda del calcio sudcoreano, Son Heung-min, potrebbe disputare la sua ultima Coppa del Mondo. Tuttavia, la squadra ha vinto solo una delle ultime quattro partite, l’ultima delle quali è stata una sconfitta pesante per 5-0 contro il Brasile.

Dall’altra parte, il Paraguay ha raggiunto i mondiali dopo diverso tempo, chiudendo al sesto posto nella classifica CONMEBOL. La squadra ha dimostrato una buona tenuta, avendo perso solo una gara delle ultime tredici. Dopo una sconfitta contro il Brasile, il Paraguay ha mantenuto due risultati utili consecutivi.

Per quanto riguarda le formazioni, la Corea del Sud punterà ancora su Son Heung-min, supportato da Lee Kang-in e Lee Jae-sung. A centrocampo, Hwang In-Beom e Paik Seung-ho potrebbero comporre il duo centrale. Il Paraguay schiererà Gustavo Gomez e Omar Alderete in difesa, mentre Diego Gonzalez e Miguel Almiron agiranno sulle fasce, servendo l’attaccante Antonio Sanabria.

La partita promette intensità, con la Corea del Sud determinata a reagire dopo l’ultima sconfitta e il Paraguay pronto a mantenere la sua forma positiva.