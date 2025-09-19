Sous Chef cercasi per ristorante di alta cucina

Chi Siamo?

Noi di Nusr-Et siamo un impero culinario che ha elevato l’arte della ristorazione con un mix unico di sapori squisiti e presentazione teatrale. Rinomati per la nostra maestria nei tagli pregiati, abbiamo conquistato i palati dei clienti esigenti in tutto il mondo.

Nusr-Et conta circa 30 ristoranti situati in città di spicco a livello globale, tra cui New York, Londra, Dubai, Istanbul e Miami. La nostra abilità culinaria trasforma ogni esperienza in una celebrazione di gusto e consistenza.

Cosa Cerchiamo?

• Almeno 10 anni di esperienza in ristoranti di alto livello

• Almeno 5 anni di esperienza come Sous Chef in ristoranti A+ o di alta gastronomia

• Disponibilità a trasferirsi se necessario

• Forte expertise in pianificazione del budget e controllo dei costi

• Conoscenza approfondita di gestione del personale, sicurezza alimentare e attrezzature da cucina

• Mentalità orientata al cliente con impegno per l’alta qualità

• Capacità di lavorare in un ambiente frenetico, facendo sentire ogni ospite speciale

Cosa Farai?

• Assicurarti che la qualità dei cibi rispetti gli standard A+

• Rispondere a tutte le normative e requisiti di sicurezza

• Gestire le operazioni quotidiane della cucina, comunicando e delegando efficacemente

• Implementare controlli su rotazione delle scorte, livelli di inventario e riduzione degli sprechi

• Guidare il team in aspetti come disciplina e condizioni di lavoro

• Sviluppare e mantenere la strategia di apertura del ristorante

• Monitorare le esigenze operative della cucina per garantire un servizio senza intoppi

Se pensi di avere il profilo giusto, leggi la descrizione del lavoro e candidati ora.