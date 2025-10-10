Sous Chef a Roma – Opportunità di crescita in un ristorante di alta cucina

Titolo lavoro: Sous Chef



Azienda: Eight Hotels



Descrizione lavoro:

Per le strutture Eight Cortina e Eight Venezia, si cerca un Sous Chef che sarà responsabile della supervisione della cucina, garantendo la qualità dei piatti e coordinando il team culinario. È necessaria un’esperienza pregressa in ruoli simili e una forte passione per la gastronomia, oltre a capacità di leadership e gestione del personale. I vantaggi includono un ambiente di lavoro dinamico, opportunità di crescita professionale e la possibilità di lavorare in un contesto di alta cucina.



Località: Venezia – Cortina d’Ampezzo, Belluno



Data pubblicazione: Thu, 09 Oct 2025 22:56:30 GMT

