Sous Chef a Roma – Opportunità di crescita in un ristorante di alta cucina

Da StraNotizie
Offerte di Lavoro

Titolo lavoro: Sous Chef

Azienda: Eight Hotels

Descrizione lavoro:
Per le strutture Eight Cortina e Eight Venezia, si cerca un Sous Chef che sarà responsabile della supervisione della cucina, garantendo la qualità dei piatti e coordinando il team culinario. È necessaria un’esperienza pregressa in ruoli simili e una forte passione per la gastronomia, oltre a capacità di leadership e gestione del personale. I vantaggi includono un ambiente di lavoro dinamico, opportunità di crescita professionale e la possibilità di lavorare in un contesto di alta cucina.

Località: Venezia – Cortina d’Ampezzo, Belluno

Data pubblicazione: Thu, 09 Oct 2025 22:56:30 GMT

