Sous Chef a Milano – Crescita in una Cucina Creativa

Titolo lavoro: Sous Chef
Azienda: mariu – trattoria gentile |
Descrizione lavoro:
Si cerca un sous chef da inserire in un team di cucina, responsabile di supportare lo chef nella gestione delle attività quotidiane e nella preparazione elaborata dei piatti. I candidati devono possedere esperienza pregressa nel settore della ristorazione e capacità di lavorare in autonomia, oltre a dimostrare proattività e creatività. Il contratto è a tempo pieno, con uno stipendio che varia tra i 1500 e i 2000 euro al mese e come benefit è previsto solo vitto.
Località: Roma
Data pubblicazione: Thu, 09 Oct 2025 00:48:48 GMT
📨 Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram 👉 Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!