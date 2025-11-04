Sous Chef a Milano – Crescita in una Cucina Creativa

Titolo lavoro: Sous Chef



Azienda: mariu – trattoria gentile |



Descrizione lavoro:

Si cerca un sous chef da inserire in un team di cucina, responsabile di supportare lo chef nella gestione delle attività quotidiane e nella preparazione elaborata dei piatti. I candidati devono possedere esperienza pregressa nel settore della ristorazione e capacità di lavorare in autonomia, oltre a dimostrare proattività e creatività. Il contratto è a tempo pieno, con uno stipendio che varia tra i 1500 e i 2000 euro al mese e come benefit è previsto solo vitto.



Località: Roma



Data pubblicazione: Thu, 09 Oct 2025 00:48:48 GMT

