Sous Chef a Ginevra: Unisciti a un Team di Eccellenza Gastronomica

Titolo lavoro: SOUS CHEF GINEVRA



Azienda: Capomondo



Descrizione lavoro:

Luigia cerca un Sous-Chef appassionato di cucina italiana, con responsabilità nella supervisione della preparazione dei piatti, gestione della cucina e supporto al Capo Chef. È richiesta esperienza pregressa in ruoli simili, capacità di lavorare in team e forte attenzione ai dettagli. Offriamo un ambiente dinamico e creativo, con opportunità di crescita professionale e formazione continua per affinare le competenze culinarie. Se hai entusiasmo e voglia di contribuire a un’atmosfera vivace, questa è l’opportunità che fa per te.



Località: Milano



Data pubblicazione: Thu, 09 Oct 2025 22:02:19 GMT

