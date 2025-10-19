16 C
Roma
domenica – 19 Ottobre 2025
Lavoro

Sous Chef a Ginevra: Unisciti a un Team di Eccellenza Gastronomica

Da stranotizie
Offerte di Lavoro

Titolo lavoro: SOUS CHEF GINEVRA

Azienda: Capomondo

Descrizione lavoro:
Luigia cerca un Sous-Chef appassionato di cucina italiana, con responsabilità nella supervisione della preparazione dei piatti, gestione della cucina e supporto al Capo Chef. È richiesta esperienza pregressa in ruoli simili, capacità di lavorare in team e forte attenzione ai dettagli. Offriamo un ambiente dinamico e creativo, con opportunità di crescita professionale e formazione continua per affinare le competenze culinarie. Se hai entusiasmo e voglia di contribuire a un’atmosfera vivace, questa è l’opportunità che fa per te.

Località: Milano

Data pubblicazione: Thu, 09 Oct 2025 22:02:19 GMT

📨 Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram 👉 Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!

Articolo precedente
Creare connessioni autentiche in Italia con lo small talk
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.