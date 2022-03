Il colosso cinesse dell’elettronica Hisense presenta la nuova soundbar HS214, caratterizzata da un’estetica compatta e elegante di dimensioni contenute. Il modello Hisense HS214 è un dispositivo all-in-one: speaker, amplificatore e subwoofer incorporato nello chassis. La scelta di non utilizzare un subwoofer esterno rappresenta una scelta vincente perché garantisce una riduzione dell’ingombro e un minor utilizzo di cavi. Una potenza di 80W e tre diverse modalità di ascolto (Movie, News e Music) producono un suono deciso, pulito e avvolgente offrendo una portata tonale estesa non comune in prodotti simili della stessa fascia. Da sottolineare la capacità dell’Hisense HS214 di migliorare la chiarezza dei dialoghi e contemporaneamente ampliare la gamma di suoni che accompagnano la visione di un film o di un qualsiasi programma televisivo.

Hisense HS214 è anche molto facile da installare, grazie al supporto per HDMI ARC il collegamento con il televisore avviene attraverso un solo cavo, mentre la connessione Bluetooth 4.2 consente di utilizzare la soundbar anche come speaker audio collegando senza difficoltà smartphone, tablet e PC. Sono presenti inoltre prese ottiche e coassiali in grado di gestire audio Dolby Digital, Dolby Digital Plus e PCM, inoltre per la riproduzione da dispositivi esterni, c’è una porta USB (che supporta i tipi di file MP3/WAV/WMA/FLAC) e una presa mini-jack da 3,5 mm. La soundbar ha in dotazione anche un telecomando che permette un facile accesso alle funzioni dell’Hisense HS214, tra le quali la selezione della sorgente, il controllo del volume e del livello dei bassi e la selezione delle impostazioni audio: Musica, News (per il miglioramento dei dialoghi), Movie e surround che può essere attivata in combinazione con le diverse modalità. Proprio dove le altre soundbar della stessa fascia trovano più difficoltà la soundbar Hisense ha il pregio di stupire positivamente, infatti la riproduzione di suoni, soprattutto nell’utilizzo da PC, di videogiochi altamente spettacolari e coinvolgenti, è fedele e fa apprezzare grazie alla solidità dei bassi e un soddisfacente spettro tonale sia i momenti di azione più frenetica che quelli di atmosfera e di ambientazione. Allo stesso modo la riproduzione musicale è sicura e nitida grazia ad una gamma media ordinata. Il rapporto qualità/prezzo risulta essere assolutamente soddisfacente, la soundbar Hisense HS214 è infatti disponibile in Italia al prezzo di 119 euro.