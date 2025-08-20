Sound Tracks Festival: Blues e Inclusione a Bollate

È ripartita dal carcere di Bollate l’avventura del Sound Tracks blues festival, che giunge alla ventunesima edizione. Questa manifestazione, oltre a coprire il territorio del Legnanese con diversi appuntamenti, include un concerto speciale per gli ospiti del carcere, sottolineando il messaggio di unione tra artisti, musica di qualità e impegno sociale. La presidente del Comitato Promotore, Daniela Rossi Oggioni, ha ricordato che questo concerto rappresenta un ritorno dopo dodici anni, quando il festival si era già esibito a Bollate.

Durante la conferenza stampa, hanno partecipato sindaci e assessori dei vari Comuni coinvolti, come Lorenzo Radice, Susanna Biondi, Franca Meraviglia e Anna Poretti, rappresentante della Fondazione Ticino Olona. Il festival avrà la sua prima tappa a Busto Garolfo, dove, il 29 agosto, si esibirà Paolo Bonfanti con la sua band. Il secondo concerto si svolgerà a Legnano il 31 agosto, con il trombettista e cantante Boney Fields.

A San Giorgio su Legnano, il 4 settembre, sarà presente il chitarrista Tolo Marton. Il 13 settembre, Canegrate ospiterà i Sacromud band, vincitori dell’International Blues Challenge di Memphis. Nerviano, il 26 settembre, renderà omaggio a Nick Becattini con il concerto Nick Becattini Legacy, seguito da una visita guidata e dalla presentazione del libro “Catartico Blues”.

Il festival si chiuderà a Bollate il 7 ottobre con i Superdownhome, un duo che esplora il rural blues, esprimendo la storia di persone emarginate che hanno trovato nel genere musicale una via di riscatto.