SoulQ – Supporto da tavolo per Echo Dot di terza generazione, supporto regolabile a 360° per altoparlante Smart Home, ideale per la visibilità del suono e l’aspetto, accessori intelligenti Dot (nero)

— Appositamente progettato per Echo Dot 3a generazione (dispositivo non incluso) solo con supporto stabile da tavolo per una perfetta vestibilità.— La rotazione flessibile a 360 gradi consente una regolazione dell’angolo libera per ottenere una visualizzazione e un suono desiderati e personalizzati.

Specifiche tecniche:

Articolo: supporto da tavolo.

Materiale: ABS e policarbonato.

Colore: nero/bianco.

Dimensioni: 105 x 105 x 130 mm.

Come usare e installare? 1. Si prega di collegare la parte in piedi con la base e ruotare il supporto in senso orario fino a quando non si sente una voce “ka”, quindi ruotare la sfera in senso antiorario fino a quando il piedistallo non è fissato senza agitare. 2. Tirare il cavo attraverso le prese della base e il pilastro del supporto. 3. Inserire l’altoparlante nel supporto e inserire il cavo di alimentazione nella porta di alimentazione dell’altoparlante. 4. Premere il cavo nella fessura della base per assicurarsi che si stia fermamente. Sicurezza e manutenzione:

Questo prodotto non è un giocattolo. Si prega di non utilizzare per giocattoli per bambini.

Nota:

Quando c’è poca nebbia, si prega di pulire l’acqua con alcool.

La confezione include:

1 supporto da tavolo per Echo Dot di terza generazione.

(Dispositivo non incluso).