Soul Music a Bologna

Venerdì 28 novembre, il calore della musica soul torna a vibrare sul palco del Teatro Dehon di Bologna con “Sweet Soul Music”, progetto musicale della Bononia Sound Machine che rende omaggio al leggendario Porretta Soul Festival, punto di riferimento internazionale per gli amanti della “musica dell’anima”. La band bolognese si esibirà in un tributo alla musica immortale di Otis Redding, Solomon Burke, Rufus Thomas, Wilson Pickett e di tanti altri protagonisti che hanno scritto la storia del Soul e che, nel corso degli anni, hanno animato il palco del Rufus Thomas Park.

A rendere l’evento ancora più speciale sarà la partecipazione straordinaria di Graziano Uliani, ideatore e direttore del Porretta Soul Festival, che assieme a Lorenzo Bombacini, fondatore della Bononia Sound Machine, accompagnerà il pubblico con racconti, aneddoti e curiosità sui grandi artisti che hanno reso celebre la rassegna emiliana. Proiezioni di video e immagini di repertorio faranno da cornice alla musica, regalando un’esperienza immersiva che intreccia suoni, parole e memoria. “Sweet Soul Music” non è un semplice concerto: è un viaggio nella storia di un genere musicale che con il suo ritmo, la sua energia, la sua intensità unisce ancora oggi generazioni di artisti e appassionati.

La Bononia Sound Machine è una Soul-Funk Band di dodici elementi tra le più apprezzate e longeve del panorama italiano della Black Music, nata a Bologna e con all’attivo cinque produzioni discografiche, tre produzioni teatrali e numerosi concerti in prestigiosi locali e teatri. Il Porretta Soul Festival è nato per onorare la memoria di Otis Redding e nel corso degli anni è diventato il più importante appuntamento europeo dedicato alla musica Soul e Rhythm & Blues, con la partecipazione dei più importanti nomi del Soul.