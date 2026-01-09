12.9 C
Soul Legacy: celebrazione del soul a Mestre

Soul Legacy: celebrazione del soul a Mestre

Soul Legacy – a celebration of soul and r&b è uno spettacolo che porta sul palcoscenico tutta la potenza e l’energia di un’eredità musicale che ha segnato intere generazioni. Il concerto-evento ripropone i grandi classici del genere attraverso la forza espressiva, l’emozione e la tecnica vocale che hanno reso immortali artisti come Aretha Franklin, Marvin Gaye, Whitney Houston, James Brown, Ray Charles e molti altri.

Il tour fa tappa al teatro Corso di Mestre domenica 11 gennaio alle 20.30. Tre voci straordinarie sono al centro di una performance impreziosita da coreografie che completano la narrazione musicale e ne amplificano l’impatto visivo. I brani sono stati selezionati e arrangiati per ricreare il sound originale, con un’attenzione particolare al timbro, al groove e alle dinamiche tipiche del genere. Il risultato è un suono autentico, potente e raffinato, che accompagna il pubblico in un viaggio emozionale attraverso i capolavori senza tempo di questa musica.

🔗 Per info su concerti e biglietti, visita TicketOne.

