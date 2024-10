Sottrazione di 13 mila euro: richiesta di rito abbreviato

Riccardo Bossi, figlio di Umberto Bossi, fondatore della Lega Nord, è stato denunciato per aver percepito indebitamente il Reddito di Cittadinanza. Tra il 2020 e il 2023, avrebbe incassato oltre 12.800 euro grazie a false attestazioni. I suoi legali hanno ottenuto il rito abbreviato, che prevede uno sconto di un terzo della pena in caso di condanna. La decisione è stata presa dal Gup Veronica Giacoia del Tribunale di Busto Arsizio, e il prossimo dibattimento è fissato per il 14 gennaio 2025.

Il sostituto pubblico ministero Nadia Alessandra Calcaterra ha presentato il caso all’Agenzia delle Entrate nel marzo del 2024, mentre l’Inps si è costituita parte civile. Riccardo Bossi, 45 anni, ha percepito un assegno mensile di 280 euro per 43 mensilità, destinato a coprire il canone di affitto di un appartamento dal quale era stato sfrattato per morosità nel 2019. Nel 2022 ha lasciato definitivamente la casa in questione.

Bossi non ha mai rilasciato commenti sulle accuse e ha scelto di non rispondere ai pubblici ministeri. Questa non è la prima volta che il primogenito di Umberto Bossi si trova coinvolto in problemi legali; ha già una serie di condanne per truffa e insolvenza fraudolenta. In passato è stato denunciato per non aver pagato cene in ristoranti a Firenze e Milano e nel 2014 è stato condannato dal tribunale di Busto Arsizio per un debito lasciato insoluto in una gioielleria. Tre anni dopo ha subito la stessa condanna dal tribunale di Varese per lavori non pagati effettuati a casa e sulla sua auto.

Queste vicende legali si aggiungono a una tendenza di problematiche economiche e comportamentali che hanno caratterizzato la vita di Bossi jr, sollevando interrogativi sulla gestione dei fondi pubblici e sull’integrità morale degli individui che ne usufruiscono. La situazione di Riccardo Bossi continua a essere monitorata, con l’udienza di gennaio 2025 che si prospetta cruciale per il suo futuro giuridico.