Sottotono, Solo lei ha quel che voglio 2021: il nuovo singolo del duo hip hop con la collaborazione di Tiziano Ferro, Gué Pequeno e Marracash.

Dopo venticinque anni, il 28 maggio torna Solo lei ha quel che voglio nella versione 2021. Un classico dei Sottotono rivitalizzato dallo storico duo hip hop di Tormento e Fish insieme a tre grandi amici: Tiziano Ferro, Gué Pequeno e Marracash. Una canzone che anticipa di pochi giorni l’uscita di Originali, il nuovo album che segna il ritorno del gruppo sul mercato a distanza di vent’anni dallo scioglimento. Andiamo a scoprire tutti i dettagli su questo nuovo brano.

Sottotono: Solo lei ha quel che voglio 2021

Secondo singolo estratto da Originali. Dopo Mastroianni tocca al remake di Solo lei ha quel che voglio, con la complicità di tre grandissimi ospiti d’onore. Tra questi Tiziano Ferro, l’artista lanciato da giovanissimo proprio dai Sottotono nel ruolo di corista.

Sottotono, Originali

Il remake del brano storico, presente nell’album Sotto effetto stono del 1996, lega con un filo rosso proprio Tiziano alla band. In quello stesso brano a dare una mano nelle parti vocali c’era proprio il cantautore di Latina, che negli scorsi giorni ha dichiarato tramite Instagram: “I Sottotono sono stati per me sogno, opportunità, lavoro, divertimento, lezione. Non rigrazierò mai abbastanza Big Fish e Tormento per avermi scelto a diciannove anni come corista e poi di nuovo oggi per questo meraviglioso progetto“.

Marracash e Gué Pequeno con i Sottotono

A impreziosire il remake di Solo lei ha quel che voglio ci sono però anche due pilastri degli ultimi quindici-vent’anni di rap in Italia: Marracash e Gué Pequeno. A metà anni Novanta entrambi erano solo degli appassionati di cultura hip hop pronti a debuttare nel mondo della musica, sinceri ammiratori dei Sottotono, tra i pionieri della musica urban nel nostro paese. Riuscirà quella nuova versione del loro storico pezzo a riconquistare i fan anche dopo 25 anni? Di seguito il post con l’annuncio: