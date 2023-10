Sottotono Milano e gli altri Listini europei

– Milano è debole, in scia alle altre Borse di Eurolandia all’indomani della decisione della BCE che, come previsto, ha lasciato i tassi invariati. Sempre sul fronte delle banche centrali, oggi la Banca russa ha deciso di alzare i tassi chiave di due punti percentuali portandoli dal 13 al 15 per cento. Sostanzialmente stabile l’S&P-500 sulla piazza americana, che segna una variazione percentuale pari a +0,17%, mentre prosegue a pieno ritmo la stagione delle trimestrali sulle due sponde dell’Atlantico.

Lieve aumento per l’Euro / Dollaro USA, che mostra un rialzo dello 0,29%. Lieve calo dell’oro, che scende a 1.979,3 dollari l’oncia. Il Petrolio Light Sweet Crude Oil, in aumento +0,92%, raggiunge 83,98 dollari per barile.

Si riduce di poco lo spread, che si porta a +196 punti base, con un lieve calo di 2 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 4,80%.

Tra i listini europei tentenna Francoforte, con un modesto ribasso dello 0,30%, si concentrano le vendite su Londra, che soffre un calo dello 0,86%, e vendite su Parigi, che registra un ribasso dell’1,36%. A Piazza Affari, il FTSE MIB è in calo -0,8% e si attesta su 27.287 punti in chiusura; sulla stessa linea, chiude in retromarcia il FTSE Italia All-Share, che scivola a 29.029 punti.

Alla chiusura della Borsa di Milano, il controvalore degli scambi nella seduta del 27/10/2023 risulta essere stato pari a 2,07 miliardi di euro, in deciso ribasso -14,85%, rispetto alla seduta precedente che aveva visto la negoziazione di 2,43 miliardi di euro; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,77 miliardi di azioni della seduta precedente a 0,53 miliardi.

Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, su di giri Saipem +3,93%.

Guadagno moderato per Fineco, che avanza dell’1,47%.

Piccoli passi in avanti per Unicredit, che segna un incremento marginale dell’1,12%.

Giornata moderatamente positiva per Banca MPS, che sale di un frazionale +1,04%.

Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Moncler, che ha chiuso a -6,46%.

Pessima performance per Amplifon, che registra un ribasso del 4,02%.

Seduta negativa per STMicroelectronics, che mostra una perdita del 3,73%.

Sotto pressione Nexi, che accusa un calo del 2,50%.

Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, Saras +4,86%, De’ Longhi +4,84%, Antares Vision +4,23% e Sanlorenzo +3,02%.

Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Buzzi Unicem, che ha chiuso a -2,74%.

Scivola Danieli, con un netto svantaggio del 2,58%.

In rosso MFE B, che evidenzia un deciso ribasso del 2,05%.

Spicca la prestazione negativa di UnipolSai, che scende del 2,04%.