Sottosopra: il viaggio musicale di uMANo tra parole e verità

Con il suo album “Sottosopra”, uMANo presenta un concept musicale intenso, riflettendo su un mondo capovolto in cui le apparenze sostituiscono la verità. L’album, che si fa specchio del presente, affronta temi come la violenza, la guerra e l’indifferenza, cercando però sempre una via verso la luce.

Ogni brano è un frammento di questa ricerca, offrendo prospettive su rovina e rinascita. Il titolo evoca la necessità di guardare il mondo da un’altra angolazione, per riscoprire il cuore pulsante delle cose. L’album è un invito a credere che la musica possa generare cambiamenti significativi anche nella vita quotidiana.

La tracklist si apre con “Supergirl Superman”, un inno alla fragilità e al coraggio. Segue “Tirichità”, che con ironia affronta le violenze carcerarie, mentre “Bugie, Follie” esplora la disillusione amorosa e la confusione identitaria. “L’isola che c’è” invita alla pace e all’autenticità, mentre “Easy” critica il potere dei media. “Vietato farsi male” affronta con forza la depressione giovanile e “La pace di Versailles” riflette sulle false paci costruite sul potere. “Anima no war” unisce dimensione spirituale e civile per promuovere la pace. “Lacrimosa”, con la partecipazione del tenore Nunzio Galli, è una preghiera contro la violenza sulle donne. “Amore Amaro” esplora l’amore nelle sue contraddizioni e per chiudere c’è “Ordinary Day”, che denuncia l’anestesia della coscienza moderna invitando al risveglio.

Tutti i testi e le musiche sono di Giuseppe Sicorello, che cura anche l’arte del progetto. Al suo fianco, musicisti di talento collaborano per dare vita a un sound ricco e variegato. UMANo, classe ’76, ha scoperto il suo amore per la musica da piccolo e ha continuato a identificarne le proprie influenze artistiche. Dopo il debutto con il suo primo album, sta preparando un secondo lavoro, anticipato dai singoli “Amore amaro”, “Supergirl Superman” e “L’isola che c’è”.