TikTok è un mondo fantastico e ancor di più lo è la sezione commenti che puntualmente apro per ogni video che mi strappa un sorriso. A commentare non sono solo persone comune, ma anche spunte blu e celebrità. Fra loro Giordana Angi, finalista di Amici nonché cantautrice italo-francese vista anche al Festival di Sanremo. Ovviamente però non tutti la conoscono e proprio su TikTok sotto un suo video qualcuno ha chiesto: “Chi è?“. A rispondere non è stato un fan, ma proprio lei.

“Giordana Angi. Cantautrice. Nella mia carriera ho fatto 2 oro e 1 platino come cantautrice. Pubblicato 5 dischi in studio. 4 ep in 4 lingue. Vari platini come autrice per altri. Ora sto con CherryTree“. E ancora: “Basta che vai su Wikipedia e scoprirai che etichetta discografica è. Sono attualmente in tour con Sting, sto portando in giro per l’Europa il mio primo disco in inglese She’s so Great“.

Sotto un video TikTok di Giordana Angi chiedono “chi è?”: lei risponde e scatena una polemica

Una risposta (forse fin troppo esaustiva) che è stata notata e commentata anche su Twitter da un utente. E anche in questo caso Giordana Angi se ne è accorta e ha replicato.

“Rispondo educatamente chi sono, insomma mi presento, non è il primo e non sarà certo l’ultimo che non sa chi sono e certamente è cosa giusta, normale e legittima, ma se sono lì in quel momento, leggo mi presento. Spero con questo di non aver fatto ‘danni’ a nessuno, tantomeno a chi non sapeva chi ero“.

