Sotto le bombe senza acqua né cibo per un mese: oggi finalmente è in salvo

Rimasto intrappolato per un mese sotto le bombe, senza acqua né cibo e invalidato da un incidente, è stato tratto in salvo.

Aveva da poco compiuto tre anni quando Domenik, un quattro zampe duramente messo alla prova, è rimasto a lungo intrappolato in un rifugio durate i bombardamenti piovuti sulla sua città. Eppure la triste storia del peloso avrebbe avuto inizio molto tempo prima, segnando il suo apice drammatico proprio durante l’imprigionamento che ha messo definitivamente a rischio la sua vita.

Sotto le bombe senza acqua né cibo per un mese: oggi finalmente Domenik è in salvo – FOTO

Dopo essere stato abbandonato dai suoi precedenti proprietari il peloso è stato vittima di un terribile incidente. Investito da un’autovettura in strada, Domenik non avrebbe più potuto camminare come prima, e ciò avrebbe reso ancor più difficile la sua fuga durante i bombardamenti nella città di Borodjanka, in Ucraina, dove è rimasto segregato fino alla fine del mese scorso.

Ridotto pelle e ossa, ma essendo miracolosamente riuscito a sopravvivere anche senza viveri in un luogo chiuso, Domenik è stato recuperato da alcuni volontari che hanno scoperto la sua presenza e trasportato in posto sicuro. Il 28 gennaio 2023 un annuncio pubblicato su Facebook, da parte della “Lega Nazionale per la Difesa del Cane” stavolta relativa alla sezione di Ostia, a pochi chilometri dal centro della Capitale, ha informato i cittadini del recupero di Domenik.

Oltre al suo salvataggio, ufficializzato a un mese di distanza dal suo imprigionamento nel rifugio per animali in Ucraina, la notizia di un suo netto miglioramento riguardante il suo fisico ha nuovamente emozionato gli utenti. Il quattro zampe, come altri 29 esemplari tratti in salvo e trasportati in una clinica veterinaria, era in condizioni di salute estremamente preoccupanti quando è arrivato in Italia. Impossibilitato a camminare, non avendo più forze, rischiava di non farcela.

Domenik però, dopo alcune visite di routine, sarebbe stato sottoposto a un’operazione chirurgica che ha limitato i danni provocati dal gravoso incidente e dal suo periodo di forzata reclusione.

Ora la Lega di Ostia, assistendo al graduale miglioramento del Pastore Tedesco Domenik e garantendo per lui, starebbe provvedendo a sensibilizzare gli utenti per favorire la sua adozione il prima possibile, in modo da “cambiargli la vita” per sempre.