SosTravel.com, CFO SIM inizia copertura con Buy e TP a 1,5 euro

CFO SIM ha avviato la copertura del titolo SosTravel.com, un’azienda operante nel settore dei servizi di assistenza ai viaggiatori, quotata su Euronext Growth Milan. Il prezzo obiettivo per le azioni è stato stabilito a 1,50 euro, con un potenziale rialzo del 40%, e gli analisti hanno assegnato un giudizio di “Buy”. Le previsioni indicano che i ricavi della società potrebbero crescere a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 13,0% per il periodo 2023-2026, in linea con il Business Plan della società che prevede un aumento del 15,8%.

Nel dettaglio, si prevede che il segmento Travel Booking registrerà un CAGR del 12,7%, grazie al forte incremento delle vendite delle soluzioni di alloggio. Parallelamente, Digital Passenger Services è previsto crescere a un CAGR del 17,3%, supportato da nuovi accordi di distribuzione relativi ai servizi Lost Luggage Concierge e Dr. Travel. Si stima che l’EBITDA e l’utile netto crescano rispettivamente a un CAGR del 90,8% e del 13,8%, grazie a un mix di vendite più proficuo.

Un altro elemento significativo è la previsione che la conversione da EBITDA a flusso di cassa libero (FCF) supererà in media il 65% all’anno nel periodo 2024-2026, dato il modello di business altamente leggero in termini di asset. Inoltre, l’indebitamento netto (NFP) dovrebbe diminuire da 0,1 milioni di euro di debito nel 2024 a un surplus di cassa di 2,8 milioni di euro nel 2026.

CFO SIM evidenzia che la prossima fase di crescita di SosTravel si concentrerà su diversi aspetti strategici: arricchimento della gamma di servizi nel segmento Private Label, estensione della formula Secret Village, opportunità significative di cross-selling sulla base di una proposta di valore altamente complementare e firma di nuovi accordi per espandere il servizio Lost Luggage Concierge in nuovi canali di vendita e segmenti del settore viaggi.

In sintesi, SosTravel.com appare posizionata per una crescita robusta e sostenuta, avendo sviluppato un business model agile e in continua espansione nel mercato dei servizi per i viaggiatori.