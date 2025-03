Sostenitore di Salute Mentale tra Pari

Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!

Titolo del lavoro: Mental Health Peer Supporter



Azienda: Croce Rossa Italiana



Descrizione del lavoro: Descrizione aziendaLa Croce Rossa Italiana (CRI) è un’Associazione di diritto privato senza fini di lucro e di interesse pubblico, posta sotto l’alto patronato del Presidente della Repubblica ed iscritta di diritto nella sezione Organizzazioni di Volontariato del registro unico nazionale del Terzo settore, applicandosi ad essa, per quanto non diversamente disposto dal D.Lgs. n. 178/2012, il Codice del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117/2017). La CRI è Società volontaria di soccorso ed assistenza, ausiliaria dei pubblici poteri in campo umanitario.L’Associazione della Croce Rossa Italiana fa parte del Movimento Internazionale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa. Nelle sue azioni a livello internazionale si coordina con il Comitato Internazionale di Croce Rossa (CICR) e con la Federazione Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa (FICR).In quanto Associazione di diritto privato, non trovano applicazione le disposizioni previste in materia di concorsi pubblici.PosizioneUnità Operativa/Direzione: U.O. Operazioni Emergenze e Soccorsi/ U.O. MigrazioniNumero unità: 2Sede di lavoro: Comitato Nazionale, con possibilità di eventuali missioni e trasferteReferente: Responsabile U.O. MigrazioniDurata: fino al 31.07.2025Categoria contrattuale: Co.co.coScopo della funzione:Il progetto EU4HEALTH si pone l’obiettivo di fornire supporto psicologico alle persone in fuga dall’Ucraina. Il progetto nasce come risposta allo scoppio del conflitto, da Febbraio 2022, ed al conseguente arrivo massiccio di rifugiati dall’Ucraina. La Federazione di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, leader del consorzio di progetto, coordina 28 Società Nazionali che vi partecipano. Croce Rossa Italiana intende potenziare il servizio di Pronto soccorso psicologico e supporto psicosociale tramite helpline promosso dal progetto EU4HEALTH tramite l’inserimento di due figure trasversali, che abbiamo non solo competenze di mediazione linguistica e culturale ma anche un background in supporto psicosociale di base, legato al supporto peer to peer.Compiti e responsabilità:

Valutazione dei bisogni;

Presa in carico dei beneficiari, ascolto e follow up;

Gestione casistiche vulnerabili e conseguente referral territoriale;

Fornitura di strumenti di supporto psicosociale implementabili direttamente dai beneficiari.

RequisitiRequisiti obbligatori:Competenze tecniche ed esperienze:

Conoscenza della lingua ucraina e lingua italiana;

Fornitura di supporto e di mediazione interculturale;

Capacità di elaborazione report e relazioni;

Background formativo in ambito psico-socio-sanitario;

Almeno due anni di esperienza nel settore del supporto rivolto a rifugiati ucraini.

Competenze trasversali:

Buone capacità di comunicazione;

Proattività ed autonomia;

Precisione e attenzione ai dettagli;

Lavoro di squadra.

Altre informazioniMODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURALe candidature dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 10 Marzo 2025

Ciascun candidato potrà presentare la propria candidatura esclusivamente attraverso la registrazione sulla piattaforma In-Recruiting, compilando il web form pubblicato sul sito istituzionale dell’Associazione, avendo cura di inserire tutti i dati richiesti ed allegare copia aggiornata del CV, documento di identità e foto, pena l’esclusione;

all’invio della candidatura, il candidato riceverà un messaggio, all’indirizzo e-mail indicato, di avvenuta registrazione all’annuncio.

ColloquioI candidati che risulteranno maggiormente in linea con il profilo ricercato, potranno essere contattati per un colloquio tecnico-motivazionale.Per qualsiasi ulteriore informazione o richiesta di chiarimento è possibile inviare una e-mail all’indirizzo , avendo cura di indicare nell’oggetto la dicitura “Mental Healt Peer Supporter”.In quanto Associazione di diritto privato, non trovano applicazione le disposizioni previste in materia di concorsi pubblici.



Luogo: Roma