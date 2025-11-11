Sostenibilità nei Viaggi: Le Novità da Amburgo 2025

Ad Amburgo, i risultati del GBTA Sustainability Acceleration Challenge mostrano progressi e sfide nella realizzazione di un business travel sostenibile, volto alla decarbonizzazione. L’indagine ha coinvolto 285 aziende, con una spesa annuale di 22 miliardi in viaggi d’affari.

Le aziende monitorano le emissioni con impegno, ma i risultati variano in diverse aree. Secondo Delphine Millot, è necessaria un’azione collettiva più efficace e pratiche di gestione condivise. Le analisi presentate alla GBTA+VDR Europe Conference evidenziano una crescita del 20% nella partecipazione delle aziende rispetto al passato, con un punteggio globale medio di 1.4 su una scala da 0 a 5.

Mentre si registrano miglioramenti in Asia-Pacifico e nei programmi globali, Europa e Nord America mostrano una flessione, probabilmente a causa di nuove normative e incertezze economiche. Le piccole aziende, con spese inferiori a 5 milioni di dollari, riportano progressi, mentre le grandi, con spese oltre 500 milioni, faticano a imporsi.

Le pratiche più efficaci nella sostenibilità dei viaggi includono politiche di viaggio sostenibile, che hanno visto un aumento dal 1.8 al 2.2, e i Carbon Budget, che passano dallo 0.5 allo 0.7. Tuttavia, strumenti decisionali come le Carbon Fees rimangono insufficienti e le valutazioni di sostenibilità tra i fornitori non mostrano miglioramenti significativi.

La GBTA Foundation ha premiato le aziende più innovative nei programmi di viaggio sostenibile. BDO UK è stata riconosciuta come leader regionale europeo, mentre nel Global Leaderboard figurano nomi come AstraZeneca, Kearney e IKEA.

