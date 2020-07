Un ciclista vive in media due anni in più di chi non usa le due ruote, si assenta dal lavoro il 15% di giorni in meno e ha un rischio inferiore del 28% rispetto a un automobilista di rimanere vittima di un incidente. Negli oceani sono depositati 5,25 trilioni di detriti di plastica, di cui 269.000 tonnellate galleggiano in superficie, mentre circa 4 miliardi di microparticelle per chilometro quadrato inquinano i fondali. Nello spazio, che è una frontiera sempre più esplorata dalla scienza come alternativa alla vita nel pianeta Terra, gli investimenti globali sono passati da 1,1 miliardi di dollari nel 2000-2005 a 10,2 miliardi di dollari tra il 2012 e il 2018.

