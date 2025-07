Sostenibilità e turismo: l’emergenza del sovraffollamento in Italia

La crescente pressione turistica su diverse destinazioni italiane ha portato alla luce importanti analisi sul fenomeno dell’overtourism. L’Istituto Demoskopica ha realizzato una mappa dell’Indice Complessivo di Sovraffollamento Turistico (Icst), uno strumento che mira a supportare la gestione sostenibile dei luoghi visitati.

Secondo il rapporto, dieci province risultano particolarmente sovraffollate, tra cui Rimini, Venezia, Livorno, Napoli e Milano, tutte già segnalate per le loro difficoltà nel mantenere la qualità della vita abitativa e la sostenibilità. Padova si posiziona al 22° posto nell’indice, con un valore di 104,1, rimanendo entro limiti considerati “sopportabili” rispetto ad altre città come Rimini (141,5) e Venezia (124,3).

Nel padovano, la densità turistica è di 2.470,1 turisti per chilometro quadrato, cifra significativamente inferiore rispetto ai 17.369,5 di Rimini. Il numero dei posti letto è di 19,2 per chilometro quadrato, posizionando Padova al 36° posto. Il presidente di Ascom Confcommercio Padova, Patrizio Bertin, ha sottolineato la crescente carenza di alloggi, con un utilizzo dei posti letto che segna il 35,2%.

In termini di rifiuti, Padova si colloca al 46° posto, con una produzione di 7,9 chilogrammi di rifiuti per turista, ben al di sotto delle cifre di Rimini e Venezia. Bertin ha espresso preoccupazione per l’urgenza di regolare il turismo, affrontando anche il problema degli affitti brevi e della conservazione dei negozi di vicinato. L’indagine evidenzia che, per garantire il futuro sostenibile del turismo a Padova, è fondamentale agire rapidamente.